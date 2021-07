Británia naďalej eviduje vysoký počet migrantov v Lamanšskom prielive

Londýn 1. júla (TASR) - Takmer 6000 migrantov sa počas prvého polroka 2021 preplavilo na malých člnoch cez Lamanšský prieliv do Spojeného kráľovstva. Túto nebezpečnú cestu tak naďalej podstupuje rekordný počet ľudí. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na analýzu tlačovej agentúry PA.



Analýza agentúry PA odhalila, od začiatku tohto roka sa dostalo na malých člnoch na britské územie viac ako 5900 ľudí.



Vlani prekonalo Lamanšský prieliv z Francúzska do Spojeného kráľovstva celkovo 8417 migrantov, čo je štvornásobný nárast oproti roku 2019.



V júni bolo vo vodách Lamanšského prielivu zadržaných takmer 2200 ľudí, čo je najvyšší počet v priebehu jedného mesiaca. Tento počet je viac ako trojnásobne vyšší v porovnaní s vlaňajším júnom.



Britské ministerstvo vnútra označilo počet migrantov pokúšajúcich sa preplaviť do Spojeného kráľovstva za "úplne neprijateľný" a uviedlo, že s príchodom leta spolu s francúzskymi úradmi "zdvojnásobili" úsilie - zvýšením počtu hliadok či zdieľaním informácií.



Táto analýza prichádza v čase, keď britská ministerka vnútra Priti Patelová zvažuje sprísniť pravidlá pre udeľovanie azylu migrantom a utečencom, ktorí sa do krajiny dostávajú nelegálne.