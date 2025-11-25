< sekcia Zahraničie
Británia naďalej ráta s nasadením medzinárodných síl na Ukrajinu
TASR o tom píše podľa agentúry Reuters a denníka The Guardian.
Autor TASR
Londýn 25. novembra (TASR) - Británia aj naďalej počíta s nasadením medzinárodných síl na Ukrajinu v prípade uzavretia prímeria s Ruskom a pokračuje vo vypracúvaní potrebných plánov. V utorok to po telefonáte medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a britským premiérom Keirom Starmerom povedal hovorca britskej vlády. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters a denníka The Guardian.
„Ak sa ma pýtate priamo, či je Spojené kráľovstvo stále ochotné nasadiť svoje jednotky v prípade ukončenia bojov, odpoveď znie áno. Taký je náš súčasný postoj,“ odpovedal hovorca na novinársku otázku.
Plánovanie podľa hovorcu pokračuje na dlhodobom princípe v súlade so záväzkom Francúzska a Británie vytvoriť mnohonárodné sily, na ktorom sa obe európske mocnosti dohodli v lete spolu s tzv. koalíciou ochotných. Lídri tohto zoskupenia budú o ďalšom vývoji v súvislosti s Ukrajinou diskutovať v utorok popoludní na virtuálnom stretnutí. Rokovať majú najmä o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu.
