Najstarší vnuk kráľovnej Alžbety II. sa po 12 rokoch rozvádza

Londýn 11. februára (TASR) - Najstarší a prvý vnuk britskej kráľovnej Alžbety II. Peter Phillips (42) sa po 12 rokoch rozvádza so svojou kanadskou manželkou Autumn (41), píše v utorok agentúra AP.



Pár v spoločnom vyhlásení v utorok uviedol, že ich rozvod je síce smutný, avšak priateľský. O starostlivosť o svoje dve dcéry - Savannah (9) a Islu (7) - sa podelia.



Peter Phillips, syn princeznej Anne a Marka Phillipsa, bude podľa AP prvým z ôsmich vnúčat kráľovnej Alžbety II., ktoré sa rozviedlo.



Rozvedené sú rovnako tri zo štyroch detí britskej panovníčky vrátane princeznej Anne. S Markom Phillipsom sa rozišli v roku 1992.



Peter Phillips sa s Kanaďankou Autumn Kellyovou zosobášil na zámku Windsor v roku 2008.



Agentúra AP zhodnotila, že správa o ďalšom rozvode v britskej kráľovskej rodine prichádza po niekoľkých rušných mesiacoch. V januári svoje rozhodnutie zriecť sa kráľovských povinností oznámili Alžbetin vnuk princ Harry s manželkou Meghan. Dodali, že spoločne so synom Archiem chcú striedavo žiť v Británii a Kanade.



Kráľovnej druhý syn, princ Andrew, vlani novembri vyhlásil, že sa vzdáva plnenia svojich oficiálnych povinností v dôsledku osobných kontaktov s teraz už zosnulým americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom, ktorý bol obvinený zo sexuálneho zneužívania neplnoletých dievčat.



Princ si podľa svojich slov uvedomil, že jeho priateľstvo s finančníkom Epsteinom "vážne narušovalo" prácu kráľovskej rodiny v mnohých organizáciách a charitách. Kráľovná Alžbeta II. mu na to udelila príslušný súhlas.