Británia najviac v Európe znečisťuje prostredie súkromnými letmi

Delft 30. marca (TASR) - Británia je najväčším európskym znečisťovateľom životného prostredia spôsobeného lietaním súkromnými lietadlami. Vyplýva to z analýzy holandskej spoločnosti CE Delft, podľa ktorej v Británii každých šesť minút vzlietne jedno súkromné lietadlo. Vo štvrtok to uviedol denník The Guardian, informuje TASR.



Mnohé z týchto letov organizácia Greenpeace označila za "znečisťujúce a zbytočné", pretože sú tak krátke, že ich pasažieri by namiesto lietania mohli dané trasy bez problémov precestovať vlakom. V jednom prípade bol let dokonca taký krátky, že pasažieri by to cieľovej destinácie mohli prísť za 30 minút na bicykli.



CE Delft uvádza, že počet súkromných letov v Británii sa medzi rokmi 2021 a 2022 zvýšil o 75 percent na viac ako 90.000 letov, ktoré dohromady vyprodukovali 500.000 ton oxidu uhličitého – viac, ako ktorákoľvek iná európska krajina.



Najpopulárnejšou letovou trasou súkromných lietadiel bolo spojenie medzi Londýnom a Parížom. Londýn ako odletový či príletový bod sa v prvej desiatke najčastejších súkromných leteckých ciest ocitol až šesťkrát.



Analýza uvádza, že súkromné lety znečisťujú životné prostredie päť- až 14-krát viac než bežné dopravné lietadlá a 50-krát viac než vlaky. Okrem toho až 50 percent všetkých leteckých emisií spôsobilo len jedno percento svetovej populácie.



"Milióny ľudí na celom svete čelia klimatickému chaosu a prichádzajú o živobytie, zatiaľ čo malá skupinka ľudí spaľuje letecké palivo len tak halabala. Ak myslí (britská) vláda prechod na nízkoemisné druhy dopravy naozaj vážne, mala by lietanie súkromnými lietadlami zakázať," vyhlásil riaditeľ Greenpeace v Británii Doug Parr.