Británia nalieha na Francúzsko, aby zastavilo prílev migrantov

Paríž 11. augusta (TASR) - Britský minister pre migráciu Chris Philp naliehal v utorok na Francúzsko, aby zintenzívnilo svoje úsilie zamerané voči "úplne neprijateľnému" počtu migrantov pokúšajúcich sa preplaviť do Spojeného kráľovstva cez Lamanšský prieliv na často nevyhovujúcich malých člnoch.



Philp sa v utorok v Paríži stretol s predstaviteľmi Francúzska. "Francúzske úrady robia toho dosť, ale rastúci počet osôb plaviacich sa cez Lamanšský prieliv je úplne neprijateľný. Neprijateľný pre francúzsku vládu a neprijateľný pre britskú vládu," povedal Philp podľa agentúry AFP na tlačovej konferencii.



"Je teda celkom jasné, že je potrebné urobiť viac," uviedol a dodal, že obe strany momentálne pracujú na komplexnom akčnom pláne.



Podľa Philpa sa obe krajiny zaviazali podniknúť kroky, aby cesta cez Lamanšský prieliv, cez ktorý sa migranti za pomoci prevádzačov vydávajú na plavbu z francúzskeho pobrežia, bola "úplne nepoužiteľná", a to je cieľ, ktorý Londýn zdieľa s francúzskou vládou.



Britská ministerka vnútra Priti Patelová a jej francúzsky náprotivok Gérald Darmanin podpísali v júli dohodu o vytvorení nového spoločného policajného útvaru na boj proti pašerákom, ktorí nelegálne prevážajú migrantov cez Lamanšský prieliv, no podľa AFP nie je jasné, či jej činnosť už prináša nejaké výsledky.



Francúzske úrady trvajú na tom, že Paríž robí všetko, čo je v jeho silách, aby zabránil migrantom dostať sa do Británie cez Lamanšský prieliv. Uznávajú však, že tento rok sa ich počet výrazne zvýšil.