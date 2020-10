Návrh zákona o vnútornom trhu kritizovali aj anglikánski arcibiskupi

Londýn 19. októbra (TASR) - Najvyšší predstavitelia anglikánskej cirkvi v pondelok varovali britskú vládu, že legislatívny návrh, ktorý porušuje časť dohody o brexite podpísanej s Európskou úniou, vytvorí "katastrofálny precedens" a môže narušiť mier v Severnom Írsku. Píše o tom agentúra AP.



Arcibiskupi v Anglicku, Škótsku, Walese a Severnom Írsku odsúdili návrh zákona o vnútornom trhu v liste, ktorý zverejnil denník Financial Times.



Príslušný návrh zákona označili duchovní za "katastrofálny precedens". List podpísal canterburský arcibiskup Justin Welby spolu ďalšími štyrmi arcibiskupmi.



"Ak nectíme dôkladne vyjednané podmienky a je možné "legálne" porušovať zákony, na akých základoch potom stojí naša demokracia?" pýtajú sa cirkevní hodnostári v liste.



Porušenie dohody sa týka zákona o vnútornom trhu, ktorú poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili v septembri a podľa EÚ porušuje časť pôvodnej dohody o brexite podpísanej Londýnom a Bruselom.



Zákonom sa v pondelok začína zaoberať horná komora britského parlamentu — Snemovňa lordov, v ktorej nemajú vládnuci konzervatívci väčšinu.



Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020 a nachádza sa v tzv. prechodnom období, ktoré potrvá do konca tohto roku. Británia a EÚ sa už mesiace snažia uzavrieť dohodu, ktorá by mala upravovať ich budúce partnerské a obchodné vzťahy.