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ZRÁŽKA VLAKOV SEVERNE OD LONDÝNA: Hlásia zranených
Železničné spoločnosti a hasiči odporúčajú miestu sa vyhnúť.
Autor TASR,aktualizované
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Londýn 19. júna (TASR) - Britská dopravná polícia v piatok oznámila, že reaguje na hlásenia o zrážke dvoch vlakov v okolí mesta Bedford severne od Londýna. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a televízií BBC a Sky News.
„Reagujeme na hlásenia o zrážke dvoch vlakov v oblasti Bedfordu,“ napísala dopravná polícia v príspevku na sociálnej sieti X. Železničné spoločnosti a hasiči odporúčajú miestu sa vyhnúť. Na mieste zasahujú záchranári.
Britské médiá uvádzajú, že k zrážke došlo okolo 17.15 h (18.15 h SELČ) a na mieste sú zranení. Rozsah ich poranení bezprostredne známy nebol. Na záberoch z miesta vidieť poškodený vagón vlaku spoločnosti East Midlands Railway a niekoľko ľudí stojacich pozdĺž koľajníc.
„S hlbokým znepokojením počúvam správy o zrážke dvoch osobných vlakov spoločnosti East Midlands Railway. Som vďačná záchranným zložkám, ktoré sú na mieste,“ napísala na sieti X britská ministerka dopravy Heidi Alexanderová.
„Reagujeme na hlásenia o zrážke dvoch vlakov v oblasti Bedfordu,“ napísala dopravná polícia v príspevku na sociálnej sieti X. Železničné spoločnosti a hasiči odporúčajú miestu sa vyhnúť. Na mieste zasahujú záchranári.
We're responding to reports of a collision involving two trains in the Bedford area. We'll share more information as soon as possible.— British Transport Police (@BTP) June 19, 2026
Britské médiá uvádzajú, že k zrážke došlo okolo 17.15 h (18.15 h SELČ) a na mieste sú zranení. Rozsah ich poranení bezprostredne známy nebol. Na záberoch z miesta vidieť poškodený vagón vlaku spoločnosti East Midlands Railway a niekoľko ľudí stojacich pozdĺž koľajníc.
„S hlbokým znepokojením počúvam správy o zrážke dvoch osobných vlakov spoločnosti East Midlands Railway. Som vďačná záchranným zložkám, ktoré sú na mieste,“ napísala na sieti X britská ministerka dopravy Heidi Alexanderová.
I’m deeply concerned to hear reports of the collision involving 2 East Midlands Railway passenger trains.I’m grateful to emergency services who are on the scene, attending to those affected.We're working quickly with the rail industry and local partners to support passengers.— Heidi Alexander MP (@Heidi_Labour) June 19, 2026
WATCH: Close-up footage showing the aftermath of train crash between Luton and Bedford pic.twitter.com/Au8gNRqyhC— Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026