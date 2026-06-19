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ZRÁŽKA VLAKOV SEVERNE OD LONDÝNA: Hlásia zranených

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Železničné spoločnosti a hasiči odporúčajú miestu sa vyhnúť.

Autor TASR
,aktualizované 
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Londýn 19. júna (TASR) - Britská dopravná polícia v piatok oznámila, že reaguje na hlásenia o zrážke dvoch vlakov v okolí mesta Bedford severne od Londýna. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a televízií BBC a Sky News.

„Reagujeme na hlásenia o zrážke dvoch vlakov v oblasti Bedfordu,“ napísala dopravná polícia v príspevku na sociálnej sieti X. Železničné spoločnosti a hasiči odporúčajú miestu sa vyhnúť. Na mieste zasahujú záchranári.



Britské médiá uvádzajú, že k zrážke došlo okolo 17.15 h (18.15 h SELČ) a na mieste sú zranení. Rozsah ich poranení bezprostredne známy nebol. Na záberoch z miesta vidieť poškodený vagón vlaku spoločnosti East Midlands Railway a niekoľko ľudí stojacich pozdĺž koľajníc.

„S hlbokým znepokojením počúvam správy o zrážke dvoch osobných vlakov spoločnosti East Midlands Railway. Som vďačná záchranným zložkám, ktoré sú na mieste,“ napísala na sieti X britská ministerka dopravy Heidi Alexanderová.



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