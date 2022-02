Británia neeviduje veľkú zmenu v ruskom vojenskom jadrovom programe

Londýn 28. februára (TASR) - Britská vláda neeviduje žiadne výrazné zmeny v ruskom vojenskom jadrovom programe, povedal v pondelok britský minister obrany Ben Wallace s tým, že rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina uviesť tieto zbrane hromadného ničenia do stavu pohotovosti má odpútať pozornosť od toho, že vojna na Ukrajine nejde podľa jeho predstáv. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP.



"Nie je tam žiadna významná zmena," povedal Wallace v súvislosti s ruskými jadrovými zbraňami. Rozhodnutie uviesť ich do stavu pohotovosti je podľa šéfa britského rezortu obrany "prejavom sily" v čase, keď sa postup ruských síl na Ukrajine spomalil.



Na otázku moderátora rozhlasovej stanice LBC, či je Putin "dostatočne šialený" na to, aby rozpútal jadrovú vojnu, Wallace odpovedal, že šéf Kremľa "v poslednom čase nepochybne urobil veľa iracionálnych vecí".



"Nebudem špekulovať o tom, čo by urobil alebo neurobil, ale práve preto všetci na Západe udržiavame naše odstrašujúce prostriedky (jadrové zbrane) v stave pripravenosti," dodal.



Podobne ako Wallace sa ešte v nedeľu vyjadril aj britský premiér Boris Johnson. "Sú to (Ukrajinci) nevinní ľudia, ktorí čelia úplne nevyprovokovanej agresii. V skutočnosti sa deje to, že sa bránia, možno účinnejšie a s väčším odporom, ako Kremeľ očakával," povedal Johnson.