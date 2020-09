Británia neodstúpi od svojich záväzkov voči EÚ a Írsku

Londýn 7. septembra (TASR) – Británia je naďalej plne odhodlaná splniť záväzky vyplývajúce z dohody o vystúpení z Európskej únie. Navrhované úpravy domácej legislatívy sú len limitované a ich účelom je len spresnenie výkladu zákona. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu britského premiéra Borisa Johnsona.



V pondelok britský denník Financial Times (FT) zverejnil článok, podľa ktorého vláda premiéra Borisa Johnsona plánovala úpravu domácej legislatívy, ktorá by mala viesť k oslabeniu záväzkov týkajúcich sa zachovania otvorenej hranice medzi oboma časťami írskeho ostrova.



Severné Írsko je súčasťou Spojeného kráľovstva, zatiaľ čo nezávislá Írska republika je členským štátom EÚ.



Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier v reakcii na článok Financial Times vyhlásil, že bude požadovať od Londýna vysvetlenie celej záležitosti.



„Podnikáme obmedzené a rozumné kroky pre objasnenie konkrétnych prvkov Severoírskeho protokolu (dohody o brexite) v domácej legislatíve s cieľom odstrániť všetky nejasnosti a zabezpečiť, aby vláda bola vždy schopná plniť svoje záväzky voči obyvateľom Severného Írska," reagoval na článok FT Johnsonov hovorca.