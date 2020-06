Británia nepodporí znovuprijatie Ruska do skupiny G7

Londýn 1. júna (TASR) - Britská vláda nepodporí znovuprijatie Ruska do skupiny G7, oznámil v pondelok hovorca britského premiéra Borisa Johnsona. Dodal však, že o tom, ktorí svetoví lídri budú na najbližší summit pozvaní, rozhoduje hosťujúca krajina, teda Spojené štáty. Informovala o tom agentúra Reuters.



Stretnutie lídrov Británie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Japonska, Talianska a USA sa malo pôvodne konať koncom júna v Camp Davide v americkom štáte Maryland.



Americký prezident Donald Trump však 30. mája oznámil, že odloží júnový summit skupiny G7 a že naň pozve aj ďalšie krajiny. Konkrétne spomenul Rusko, Južnú Kóreu, Indiu a Austráliu.



Johnsonov hovorca v pondelok povedal, že premiér počká na konkrétny návrh USA. Dodal, že organizujúca krajina obvykle na summit G7 ako hostí pozýva aj lídrov iných krajín.



Hovorca pripomenul, že Rusko bolo z pôvodnej G8 vylúčené pred piatimi rokmi v reakcii na anexiu Krymského polostrova. "Ešte stále čakáme na dôkaz o zmene jeho správania, ktorý by znovuprijatie odôvodnil," povedal hovorca britského premiéra.



Británia podľa jeho slov znovuprijatie nepodporí, kým sa Rusko nevzdá agresívneho a destabilizujúceho konania, ktoré ohrozuje bezpečnosť britských občanov a kolektívnu bezpečnosť spojencov Británie, uviedol na svojej webovej stránke denník The Independent.