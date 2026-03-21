Británia nepoužije svoje základne na útočné operácie
Nikózia 21. marca (TASR) – Británia nebude využívať svoje základne na Cypre na nijaké útočné operácie počas iránskej krízy, uviedol v sobotu hovorca cyperskej vlády. Odvolával sa na telefonát britského premiéra Keira Starmera a cyperského prezidenta Nikosa Christodulidisa, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
„Britský premiér zopakoval,... že bezpečnosť Cyperskej republiky je pre Spojené kráľovstvo zásadná, a preto bolo urobené rozhodnutie posilniť prostriedky, ktoré prispievajú k existujúcim preventívnym opatreniam,“ uviedol hovorca vo vyhlásení. „Na záver premiér zopakoval, že britské základne na Cypre nebudú využívané na žiadne útočné vojenské operácie.“
Na britskej leteckej základni Akrotiri na južnom pobreží Cypru spôsobil 2. marca menšie škody iránsky dron typu Šáhid. Dva ďalšie neskôr zostrelili. Nie je známe, že by tam došlo k iným bezpečnostným incidentom.
