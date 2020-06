Británia nepožiada o predĺženie prechodného obdobia

Brusel 15. júna (TASR) - Poprední predstavitelia EÚ vzali v pondelok na vedomie rozhodnutie Spojeného kráľovstva nepožiadať o predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sa má Brusel s Londýnom dohodnúť na podobe budúcich vzťahov.



Prechodné obdobie sa skončí v pôvodne stanovenom termíne 31. decembra 2020, v súlade s ustanoveniami dohody o brexite.



Uviedla to v pondelok Európska komisia po skončení pondelňajšej videokonferencie medzi predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, predsedom Európskeho parlamentu Davidom Sassolim a britským premiérom Borisom Johnsonom.



Hlavným cieľom rokovaní bolo zhodnotiť dosiahnutý pokrok po doterajších štyroch kolách politických rokovaní o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.



Obe strany privítali doterajšie konštruktívne diskusie o budúcich vzťahoch, ktoré sa uskutočnili pod vedením hlavných vyjednávačov Davida Frosta a Michela Barniera. Skonštatovali, že aj napriek komplikáciám, ktoré spôsobila pandémia nového koronavírusu, sa obom tímom darilo pracovať a vymieňať si potrebné právne texty.



Johnson sa so šéfmi troch hlavných európskych inštitúcií zhodol na tom, že je potrebné dať rokovaniam o budúcich vzťahoch nový impulz. Účastníci videokonferencie podporili aj plány dohodnuté hlavnými vyjednávačmi na zintenzívnenie rozhovorov v priebehu júla a na vytvorenie čo najvýhodnejších podmienok na uzavretie a ratifikáciu dohody o budúcich vzťahoch do konca roku 2020.



Británia aj EÚ opätovne zdôraznili svoj úmysel usilovne pracovať na vytvorení takého rámca budúcich vzájomných vzťahov, ktorý by bol v záujme občanov Únie aj Spojeného kráľovstva.