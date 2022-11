Británia nevyhlási do konca roka voľby v Severnom Írsku

Belfast/Londýn 4. novembra (TASR) - Britská vláda nevyhlásil v Severnom Írsku do konca tohto roka nové parlamentné voľby a budúci týždeň oznámi, ako plánuje ďalej postupovať pri riešení tamojšej politickej situácie. Oznámil to v piatok britský minister pre Severné Írsko Chris Heaton-Harris, informuje TASR podľa správy agentúr Reuters.



Severné Írsko nemá fungujúcu vládu od februára, keď miestna probritská Demokratická unionistická strana (DUP) začala na protest proti pobrexitovým obchodným dohodám bojkotovať regionálny parlament.



Minulý týždeň pritom uplynul termín na vytvorenie vlády po májových voľbách do severoírskeho parlamentu, pričom Heaton-Harris uviedol, že podľa platného zákona je teraz ešte stále povinný vyhlásiť do 12 týždňov nové voľby. Po tom, čo sa však popredné severoírske politické strany vyjadrili, že neočakávajú, že by nové voľby priniesli zlom v patovej situácii, vyjadril Heaton-Harris obavy v súvislosti s tým, či by sa voľby za takýchto podmienok vyplatili.



"Budúci týždeň prednesiem v parlamente vyhlásenie, v ktorom načrtnem svoje ďalšie kroky," uviedol Heaton-Harris.



Po tohtotýždňovom stretnutí s britským ministrom pre Severné Írsko naznačil írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney, že Londýn by mohol pristúpiť k zmene zákona, aby tak mohol voľby v Severnom Írsku dlhšie odkladať.



Podľa Veľkopiatkovej dohody z roku 1998, ktorá priniesla v Severnom Írsku mier, sa nacionalisti a unionisti v Ulsteri musia deliť o moc v zmiešanom parlamente.



Májové voľby do severoírskeho parlamentu vyhrala strana Sinn Féin, ktorej víťazstvo predstavovalo pre írskych nacionalistov symbolický míľnik. Unionisti však uviedli, že sa k novej vláde nepripoja, kým nebudú zrušené kontroly niektorých druhov tovaru smerujúceho do Severného Írska z Británie.



Tento týždeň sa pritom po siedmich mesiacoch obnovili rokovania o Severoírskom protokole – časti brexitovej dohody, na základe ktorej boli zavedené spomínané kontroly tovaru. Šéf írskej diplomacie pritom predpokladá, že dohoda by v tejto súvislosti mohla byť dosiahnutá do konca roka.