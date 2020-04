Británia nezahrnula do oficiálnych štatistík tisíce obetí COVID-19

Londýn 15. apríla (TASR) - Skutočný počet obetí ochorenia COVID-19 v Británii je najmenej o 15 percent vyšší, než ukazujú oficiálne štatistiky zverejňované vládou britského premiéra Borisa Johnsona. S odvolaním sa na údaje britského Úradu pre národné štatistiky (ONS) o tom v stredu informovala spravodajská stanica al-Džazíra.



Johnsonova vláda v utorok oznámila, že za 24 hodín podľahlo v britských nemocniciach novému druhu koronavírusu 778 ľudí, čím stúpol celkový počet obetí tohto infekčného ochorenia v nemocniciach na 12.107.



Tieto údaje však podľa spravodajskej stanice značne podhodnocujú skutočnú úroveň smrtnosti pandémie v Británii.



ONS totiž zverejnil štatistiku, do ktorej zahrnul aj osoby, ktoré nákaze podľahli mimo nemocníc, a to najmä v domovoch pre seniorov. Z výsledkov sčítania vyplynulo, že k 3. aprílu si ochorenie v Anglicku a vo Walese vyžiadalo životy 5979 ľudí, pričom vláda k danému dátumu informovala o 15 percent nižšom počte úmrtí.



"Ani trocha ma neprekvapuje, že dochádza k podhodnocovaniu," uviedol pre agentúru Reuters na margo údajov britskej vlády Bill Hanage, ktorý je profesorom epidemiológie na Harvardovej univerzite. Podľa Hanageových slov tieto údaje vôbec nezahŕňajú ľudí, ktorí na ochorenie umierajú práve na miestach, ako sú domovy dôchodcov.



Yvonne Doylová, riaditeľka pre ochranu zdravia a zdravotníctvo vo vládnej agentúre Public Health England (PHE), v tejto súvislosti zdôraznila, že vláda už spolupracuje s OSN na zrýchlení informovania o počtoch obetí.



"Musíme si byť skrátka istí, že príčina smrti je určená správne - a to je práve to, čo pri vypisovaní úmrtného listu trvá najdlhšie," vyhlásila Doylová.