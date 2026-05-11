Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. máj 2026Meniny má Blažena
< sekcia Zahraničie

Británia: Nové sankcie proti Rusku sa zameriavajú na médiá

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Británia uvalila voči Rusku sankcie na viac ako 3200 osôb, podnikov a lodí v snahe narušiť ruské aktivity a pomôcť Ukrajine.

Autor TASR
Londýn 11. mája (TASR) - Británia uvalila v pondelok sankcie na desiatky ruských predstaviteľov, pracovníkov médií a mediálnych spoločností a zamerala sa na programy pre mládež riadené Kremľom, propagandistické siete a subjekty zapojené do deportácie a ideologického ovplyvňovania detí z Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Británia uvalila voči Rusku sankcie na viac ako 3200 osôb, podnikov a lodí v snahe narušiť ruské aktivity a pomôcť Ukrajine. Mnohé z týchto sankcií cielia na obmedzenie obchodu s ropou v snahe odrezať Moskvu od príjmov z energetiky,. V poslednej dobe sa zameriavala aj na subjekty, ktoré majú priamy vplyv na život ľudí.

Krajina minulý týždeň prijala sankcie proti 35 osobám a subjektom. Uviedla, že sa podieľali na nábore zraniteľných migrantov, aby bojovali za Rusko proti Ukrajine, a na výrobe dronov používaných v rámci konfliktu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

TÝŽDENNÍK: EÚ je aj Slovensko

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním