Británia: Nový nábor vojakov pred voľbami v Rusku zrejme nebude

Londýn 10. októbra (TASR) - Nová vlna náboru vojakov do útočnej vojny proti Ukrajine je podľa odhadov britských bezpečnostných expertov až do budúcoročných prezidentských volieb v Rusku nepravdepodobná. Uviedlo to v utorok ministerstvo obrany v Londýne, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Kremeľ sa podľa britských tajných služieb pokúsi minimalizovať nepopulárne opatrenia v Rusku až do 17. marca, keď sú naplánované voľby hlavy štátu.



Úradujúci ruský prezident Vladimir Putin síce svoj zámer opäť kandidovať na tento post doposiaľ neoznámil, takmer určite sa však bude usilovať o opätovné zvolenie do funkcie, konštatuje DPA.



Volebný boj by v Rusku mohol odštartovať už v novembri a pravdepodobne bude jeho leitmotívom tvrdenie, že Rusko je civilizáciou, ktorá sa musí brániť proti vonkajším nepriateľom, dodáva DPA. Podľa nemeckej tlačovej agentúry sú voľby v Rusku síce kontrolované Kremľom, predstavujú však dôležitý nástroj politickej legitimity.



Britské ministerstvo obrany už od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 každodenne zverejňuje informácie o jej priebehu. Moskva v tejto súvislosti vyčíta Londýnu dezinformačnú kampaň.