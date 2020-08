Nový spôsob záverečného hodnotenia spôsobil stredoškolákom problémy

Londýn 20. augusta (TASR) - Tisícky absolventov stredných škôl v Anglicku majú problémy s prijatím na vysoké školy po tom, ako sa vláda rozhodla udeliť im záverečné známky na základe algoritmu namiesto skúšok. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Nový hodnotiaci proces mal nahradiť tradičné skúšky, ktoré boli zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Algoritmus skombinoval predpokladané známky študentov s celkovým hodnotením, aké mala ich škola pri záverečných skúškach v posledných rokoch.



Pre mnohých študentov to znamenalo zhoršenie známok, čo by im sťažilo alebo znemožnilo prijatie na vybrané vysoké školy, čo vyvolalo rozsiahle pobúrenie študentov, rodičov i učiteľov. Najviac postihnutí boli podľa AP študenti, ktorí sa chceli pokračovať v štúdiu na lekárskych fakultách.



Školy v Anglicku boli v dôsledku pandémie od marca zatvorené. Školské úrady v Anglicku sa preto pokúsili hodnotenie žiakov udelené učiteľmi štandardizovať pomocou algoritmu. To spôsobilo zhoršenie známok najmä u dobrých študentov zo škôl, ktorých žiaci boli pri skúškach v uplynulých rokoch menej úspešní.



Vláda preto tento týždeň oznámila, že študenti, ktorých nový systém poškodil, si môžu ponechať známky, ktoré im stanovili ich učitelia.



Britská vláda takisto pre nasledujúci akademický rok uvoľnila obmedzenia v súvislosti s počtom študentov prijatých na štúdiá v oblasti medicíny, zubného lekárstva, veterinárnych vied a učiteľských programov, uviedla vo štvrtok na svojej webovej stránke stanica Sky News.