Novým britským ministrom zahraničných vecí bude expremiér Cameron

Londýn 13. novembra (TASR) - Novým ministrom zahraničných vecí bude expremiér David Cameron, oznámila v pondelok britská vláda. Doterajší šéf britskej diplomacie James Cleverly zasadne na uvoľnený post po ministerke vnútra. TASR správu prevzala z britskej spravodajskej stanice BBC.



Britský premiér Rishi Sunak odštartoval v pondelok zmeny vo vládnom kabinete odvolaním doterajšej ministerky vnútra Suelly Bravermanovej.



Britská vláda uviedla, že Cameron bude vymenovaný do nevolenej hornej komory britského parlamentu, Snemovne lordov. Podľa agentúry AP je veľmi nezvyčajné, aby bývalý premiér získal vo vláde dôležitý ministerský post.



"Aj keď som bol posledných sedem rokov mimo politiky v prvej línii, dúfam, že moje skúsenosti – jedenásť rokov ako líder Konzervatívnej strany a šesť rokov ako predseda vlády – budú nápomocné pri pomoci predsedovi vlády" Sunakovi so zvládaním dôležitých výziev, napísal Cameron na sociálnej sieti.



Aj keď možno nesúhlasil s niektorými rozhodnutiami Sunaka, je to podľa neho "silný a schopný premiér, ktorý v ťažkých časoch ukazuje príkladné vedenie", dodal.



Sunak čelil tlaku na odvolanie Bravermanovej po tom, čo minulý týždeň nezvyčajne tvrdo kritizovala londýnsku Metropolitnú políciu. Policajti podľa nej ignorovali porušenia zákona zo strany "propalestínskych davov". Ľudí v uliciach vyzývajúcich na prímerie v Pásme Gazy označila za "nenávistných demonštrantov".



Cameron bol britským premiérom v rokoch 2010 až 2016. Z funkcie odstúpil po úspechu odporcov členstva v Európskej únii v referende, ktoré viedlo k brexitu - vystúpeniu Spojeného kráľovstva z EÚ.



Sunak bol v referende o brexite v roku 2016 silným podporovateľom odchodu Británie z Únie, pripomína AP.