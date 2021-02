Británia objednala ďalšie dávky vakcíny od Valnevy

Londýn 1. februára (TASR) - Spojené kráľovstvo objednalo ďalších 40 miliónov dávok vakcíny proti koronavírusu, vyvinutej francúzskou spoločnosťou Valneva. Vláda sa totiž pripravuje na pravdepodobnosť, že na udržanie koronavírusu pod kontrolou bude potrebné opakované očkovanie obyvateľstva. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Británia si už predtým objednala 60 miliónov dávok tejto vakcíny a má opciu (právo) na kúpu ďalších 90 miliónov. Celková cena týchto 190 miliónov dávok je 1,4 miliardy eur, uviedla Valneva vo vyhlásení.



Ak si Spojené kráľovstvo uplatní všetky svoje opcie, dodávky od Valnevy budú pokračovať do roku 2025, doplnila spoločnosť. Vakcína, ktorú budú vyrábať v Škótsku, je ešte stále klinicky testovaná a regulačné úrady ju ešte neschválili.



"Pri vakcíne od Valnevy sa využijú tie najlepšie škótske odborné znalosti akurát v čase, keď sa celé Spojené kráľovstvo snaží o očkovanie - ukazuje to silu nášho spojenectva a to, čo Spojené kráľovstvo dokáže, ak pracuje spoločne," vyhlásil minister zdravotníctva Matt Hancock. "Ak regulačný úrad vakcínu schváli, čo najrýchlejšie bude rozposlaná všetkým štyrom národom," dodal.



Britániu postihla najsmrtiacejšia nákaza koronavírusom v Európe a má potvrdených vyše 106.000 úmrtí - ale v očkovaní patrí k najrýchlejším krajinám na svete.