Británia obmedzí vydávanie víz pre občanov štyroch krajín
Zastaví vydávanie študentských víz pre občanov Afganistanu, Kamerunu, Mjanmarska a Sudánu, ako aj pracovných víz pre Afgancov.
Autor TASR
Londýn 4. marca (TASR) - Britská vláda v utorok oznámila, že zastaví vydávanie študentských víz pre občanov Afganistanu, Kamerunu, Mjanmarska a Sudánu, ako aj pracovných víz pre Afgancov. Toto rozhodnutie je súčasťou sprísnenia azylovej a migračnej politiky krajiny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Británia vždy poskytne útočisko ľuďom utekajúcim pred vojnou a prenasledovaním, ale náš vízový systém nesmie byť zneužívaný. Preto som prijala bezprecedentné rozhodnutie odmietnuť víza tým štátnym príslušníkom, ktorí sa snažia zneužiť našu veľkorysosť,“ uviedla ministerka Shabana Mahmoodová.
Ministerstvo vnútra ozrejmilo, že počet žiadostí o azyl zo strany študentov zo štyroch uvedených krajín vzrástol medzi rokmi 2021 a 2025 o viac než 470 percent.
Migrácia sa pritom stala kľúčovou témou britskej politiky, pričom pravicová strana Reform UK získava popularitu práve vďaka svojej protiimigračnej rétorike, píše AFP. Britské úrady dlhodobo zápasia s nelegálnym prechodom malých člnov cez Lamanšský prieliv z Francúzska, no zároveň čelia tlaku na zníženie počtu žiadateľov o azyl, ktorí prichádzajú aj legálnymi cestami.
