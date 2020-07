Británia obvinila Čínu z porušovania ľudských práv na Ujguroch

Na archívnej snímke z videa britský minister zahraničných vecí Dominic Raab v Londýne 22. apríla 2020. Foto: TASR/AP

Londýn 19. júla (TASR) - Spojené kráľovstvo v nedeľu obvinilo Peking z porušovania ľudských práv v súvislosti s menšinou Ujgurov v čínskej provincii Sin-ťiang, informovala agentúra AFP.Správy o nútenej sterilizácii a masovom zadržiavaní v oblasti obývanej prevažne moslimami si podľa britského ministra zahraničných vecí Dominica Raaba vyžadujú medzinárodnú pozornosť." povedal a označil tieto činy za "".Británia si chce podľa Raabových slov udržiavať pozitívne vzťahy s Čínou. Takéto správanie však nemôže nechať bez toho, aby naň neupozornila.Napätie medzi Britániou a Čínou sa v poslednom období zvýšilo, pripomína AFP.Britská Národná bezpečnostná rada (NSC) v utorok 14. júla oznámila, že od budúceho roka už telekomunikační operátori nebudú môcť nakupovať technológie na výstavbu 5G sietí od čínskej spoločnosti Huawei.Obe krajiny majú takisto spor v súvislosti so zákonom o národnej bezpečnosti v Hongkongu, ktorý Čína prijala minulý mesiac.Raab podľa svojich slov v pondelok poslancom Dolnej snemovne britského parlamentu oznámi ďalšie kroky Spojeného kráľovstva v spojitosti s týmto zákonom.Čínsky veľvyslanec v Spojenom kráľovstve Liou Siao-ming pre stanicu BBC povedal, že s Ujgurmi v Číne zaobchádzajú v súlade so zákonom tak isto, ako zaobchádzajú s ďalšími etnickými skupinami v krajine.Liou Siao-ming Britániu varoval, že Čína bude "" v prípade, že Londýn uvalí sankcie na čínskych predstaviteľov tak, ako to urobili USA.Americký prezident Donald Trump v júni podpísal zákon umožňujúci zavádzať sankcie voči Pekingu pre utláčanie a porušovanie práv Ujgurov v ich domovskom regióne, Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang.USA navyše oznámili zákaz udeľovania víz a zmrazenie majetku troch čínskych predstaviteľov vrátane šéfa čínskej komunistickej strany v provincii Sin-ťiang. Peking reagoval zavedením protiopatrení.Podľa odhadov OSN sa v internačných táboroch v Číne nachádza približne milión Ujgurov a príslušníkov ďalších turkotatárskych menšín. Osoby, ktoré tieto tábory zažili, vydávajú svedectvá o mučení, podvýžive a bití väzňov.