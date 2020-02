Ochrankár expremiéra Camerona si zabudol zbraň na toalete v lietadle

Londýn 5. februára (TASR) - Ochrankár bývalého britského premiéra Davida Camerona si na toalete v lietadle zabudol zbraň a údajne aj svoj i Cameronov pas. Zbraň objavil "vydesený pasažier" pondelňajšieho letu aerolínií British Airways smerujúceho z New Yorku do Londýna a odovzdal ju posádke lietadla, informoval v stredu britský denník The Daily Mail.



Cameron má ako expremiér aj po skončení svojho mandátu naďalej právo využívať ochranu poskytovanú londýnskou Metropolitnou políciou. Ochrankára, ktorý je príslušníkom tejto polície, postavili mimo služby. Polícia incident prešetruje, uviedla spravodajská stanica BBC. Cameronovi spolupracovníci prípad nekomentovali, oznámili len, že sa nevyjadrujú k otázkam bezpečnosti expremiéra.



Ochrankár, policajt z jednotky špeciálnej ochrany Metropolitnej polície, na toalete zabudol pištoľ pravdepodobne značky Glock 17 kalibru deväť milimetrov. Zbraň totiž na toalete vybral z puzdra. Denník The Sun napísal, že na toalete sa okrem zbrane našiel aj jeho a tiež Cameronov pas.



"Vieme o incidente, ku ktorému došlo 3. februára na lete smerujúcom do Spojeného kráľovstva a policajt, ktorého sa to týka je odvtedy postavený mimo službu... Berieme túto záležitosť veľmi vážne a v súvislosti s ňou prebieha interné vyšetrovanie," uviedla hovorkyňa Metropolitnej polície.



Cameron bol premiérom Británie šesť rokov - až do júla 2016. Odstúpil po referende o brexite, v ktorom sa takmer 52 percent Britov vyslovilo za vystúpenie Británie z EÚ.