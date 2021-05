Británia od 17. mája zmierni zákaz zahraničných dovoleniek

Londýn 7. mája (TASR) - Britská vláda oznámila v piatok čiastočné uvoľnenie doterajšieho úplného zákazu zahraničných dovoleniek. Občania Spojeného kráľovstva budú môcť cestovať do dvanástich destinácií vrátane Portugalska, Izraela a Austrálie bez toho, aby po návrate museli ísť do karantény.



Ako oznámil britský minister dopravy Grant Shapps, ktorého cituje agentúra AP, v súčasnosti platný plošný zákaz zahraničných dovoleniek nahradí 17. mája koronavírusový semafor, ktorý bude reflektovať riziko nákazy v jednotlivých krajinách.



Na britský "zelený zoznam" relatívne bezpečných destinácií sa v piatok dostalo 12 krajín a teritórií: Portugalsko, Izrael, Singapur, Austrália, Nový Zéland, Brunej, Island, Falklandské ostrovy, Gibraltár, Faerské ostrovy, Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy a Svätá Helena.



Populárne dovolenkové destinácie ako Francúzsko, Španielsko a Grécko však na zozname zatiaľ chýbajú, všíma si AP. Briti, ktorí sa do nich aj tak rozhodnú vycestovať, budú musieť po návrate stráviť desať dní v domácej izolácii.



Do krajín s nepriaznivou epidemiologickou situáciou môžu obyvatelia Británie cestovať len v nevyhnutných prípadoch a po návrate musia podstúpiť karanténu v hoteli. Londýn v piatok rozšíril tento zoznam o Nepál, Maldivy a Turecko, píše AP.