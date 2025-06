Británia od nedele zakazuje predaj jednorazových e-cigariet

Londýn 1. júna (TASR) - V Británii v nedeľu vstúpil do platnosti zákaz predaja jednorazových elektronických cigariet. Vláda sa týmto krokom snaží obmedziť ich používanie u detí, redukovať odpad a zabrániť úniku nebezpečných chemikálií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Zákaz predaja jednorazových elektronických cigariet platí pre kamenné predajne aj pre internetové obchody bez ohľadu na to či obsahujú nikotín. Obchodníci však budú môcť aj naďalej predávať elektronické cigarety na opakované použitie.



Podniky dostali šesť mesiacov na to, aby sa na zmenu pripravili. Obchodom, ktoré ich budú naďalej predávať, hrozí v pokuta vo výške 200 libier. V prípade opakovaných priestupkov sa bude suma pokuty zvyšovať a predajcom môže hroziť aj väzenie.



K zákazu vláda v Londýne pristúpila po výraznom náraste používania jednorazových elektronických cigariet u školákov. Opatrenie tiež zaviedla pre zvyšujúce sa množstvo odpadu z týchto výrobkov. Odhaduje sa, že každý týždeň sa ich v Británii vyhodí až 5 miliónov kusov.



Jednorazové elektronické cigarety, známe aj ako vapes, sa nedajú opätovne plniť a dobíjať a zvyčajne sa vyhadzujú spolu s bežným odpadom. Pri recyklácii sa musia sa ručne rozobrať a ich batérie navyše môžu spôsobiť požiar v recyklačných zariadeniach. Rizikom je aj únik nebezpečných chemikálií.



AP pripomína, že viaceré krajiny sa snažia regulovať trh s jednorazovými elektronickými cigaretami. Austrália minulý rok zakázala ich predaj mimo lekární. Belgicko sa začiatkom tohto roka stalo prvou európskou krajinou, ktorá úplne zakázala ich používanie. K podobnému kroku pristúpila aj Kalifornia.



Predstaviteľ asociácie výrobcov jednorazových elektronických cigariet v Británii John Dunne však varoval pred následkami rozsiahlej regulácie. Zákaz podľa neho môže ľudí motivovať, aby sa vrátili späť k fajčeniu bežných cigariet.