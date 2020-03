Británia od piatka zavrie školy takmer pre všetky deti

Londýn 18. marca (TASR) - Školy v Británii ostanú od piatka takmer pre všetky deti zatvorené. Školy budú uzavreté až do odvolania. Oznámili to v stredu britský premiér Boris Johnson a minister školstva Gavin Williamson, píše spravodajská televízia BBC.



Výnimkou budú deti dôležitých pracovníkov, nasadzovaných v boji proti pandémii koronavírusu, ako sú policajti, zdravotníci a ďalší. Podľa Johnsona sa tak zabezpečí chod verejných služieb.



Podľa Johnsona by rodičia nemali nechávať deti u starých rodičov alebo starších príbuzných, pretože tí sú touto nákazou ohrození najviac.



"Chcem poďakovať rodinám za ich obeť," dodáva. "Chcem poďakovať učiteľom, všetkým podporným zamestnancom, ktorí udržiavajú školy v chode," povedal Johnson.



Podľa ministra školstva Williamsona sa tento rok na školách v Británii záverečné skúšky, plánované v máji a v júni, neuskutočnia.