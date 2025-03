Od stredy je pre Európanov potrebné povolenie na vstup do Británie

Londýn 31. marca (TASR) - Európski občania smerujúci do Spojeného kráľovstva budú musieť mať od stredy povolenie na vstup do krajiny. Zmena dlhoročných pravidiel cestovania podľa britskej vlády posilní bezpečnosť hraníc, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Elektronické cestovné povolenie (ETA) sa dá v najbližších dňoch kúpiť online za desať libier (12 eur), od 9. apríla sa zvýši na 16 libier (19,2 eur).



Ide o podobný systém ako v Spojených štátoch, a od 2. apríla bude povinný pre všetkých európskych návštevníkov Británie. Na začiatku roka bol tento systém zavedený pre občanov USA, Kanady a ďalších krajín bez vízovej povinnosti.



„Digitalizáciou imigračného systému pripravujeme pôdu pre bezkontaktnú hranicu Spojeného kráľovstva,“ uviedla začiatkom tohto mesiaca ministerka pre migráciu Seema Malhotraová. „Rozšírenie systému ETA po celom svete potvrdzuje náš záväzok zvyšovať bezpečnosť prostredníctvom technológií a inovácií,“ priblížila.



Od stredy musia mať občania približne 30 európskych krajín okrem elektronické povolenie na vstup do Británie, ktorá v roku 2020 vystúpila z EÚ. Umožňuje návštevy do šiestich mesiacov a je platné dva roky. Vyžaduje sa aj pre maloletých.



Žiadosť možno podať prostredníctvom aplikácie v smartfóne alebo na vládnej webovej stránke. Žiadateľ musí predložiť fotografiu pasu a tváre. Podľa ministerstva vnútra celý proces trvá približne desať minút.



Vo väčšine prípadov sa rozhodnutie vydá v priebehu niekoľkých minút. Vláda však odporúča ponechať si na vybavenie žiadosti tri pracovné dni. Ak je žiadosť úspešná, ETA sa digitálne prepojí s pasom žiadateľa.



Cestujúci leteckých spoločností, ktorí do Británie vstupujú bez fyzického prekročenia hranice sú z tohto systému vyňatí po nátlaku letiska Heathrow, ktoré sa obávalo straty počtu cestujúcich. Výnimku má aj letisko v Manchestri. ale malo by ísť o dočasné výnimky, ktoré môžu podliehať budúcim zmenám.