KORONAVÍRUS: Odborníci odporučili Británii sprísnenie opatrení

Londýn 17. marca (TASR) - Odborníci z londýnskej vysokej školy Imperial College odporučili britskej vláde, aby krajina sprísnila opatrenia v súvislosti s nákazou koronavírusom. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Britský premiér Boris Johnson v pondelok podľa tohto zdroja oznámil výrazné vystupňovanie v oblasti opatrení. Ľuďom odporučil, aby sa vyhýbali krčmám a podobným zariadeniam, reštauráciám a divadlám a aby podnikali len nevyhnutné cesty.



Hlavný predstaviteľ zdravotníctva pre Anglicko Chris Whitty povedal, že opatrenia na zabránenie šíreniu nákazy budú musieť ostať v platnosti počas "dlhšieho obdobie", napísal denník The Daily Telegraph.



Skupina vedcov z londýnskej Imperial College sa zaoberá výskumom v súvislosti s epidémiou nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2. Vedci odporučili, aby Británia zaviedla stratégiu "potlačenia epidémie" na dobu v dĺžke až 18 mesiacov.



Opatrenia zahŕňajú obmedzenie kontaktu medzi ľuďmi v rámci "celého obyvateľstva", domácu izoláciu potvrdených prípadov a domácu karanténu pre ich rodinných príslušníkov a aj možné uzavretie škôl.



Tieto opatrenia budú podľa odborníkov musieť ostať v platnosti, až kým nebude k dispozícii vakcína. To môže trvať až 18 mesiacov.



Doterajší postup sa zameriaval na "zmiernenie" následkov, čo má za cieľ spomaliť, nie však nevyhnutne zastaviť, šírenie epidémie s cieľom znížiť zaťaženie Národnej zdravotnej služby (NHS) v čase, keď nákaza dosiahne vrchol.



Na základe modelovania v oblasti výskumu by podľa vedcov aj najefektívnejšia stratégia "zmiernenia" spôsobila výrazné preťaženie Národnej zdravotnej služby a približne 250.000 ľudí by mohlo na nákazu zomrieť.



Vedci "potlačenie epidémie" označili za "jedinú použiteľnú stratégiu" v tomto období, aj keď spoločenské a hospodárske dôsledky opatrení budú hlboké.



"Veľa krajín už takéto opatrenia prijalo, ale aj krajiny - vrátane Británie -, ktoré sú v počiatočných štádiách epidémie, tak budú musieť bezprostredne urobiť," uviedli vedci.



Hovorca britskej vlády označil vývoj situácie za veľmi rýchly. Vedecká poradná skupina britskej vlády pre mimoriadne situácie (SAGE) berie podľa hovorcu do úvahy širokú škálu názorov vrátane údajov od vedcov.



Britský minister financií Rishi Sunak má v utorok predstaviť balíček opatrení, ktoré firmám pomôžu čeliť kríze v súvislosti s koronavírusom.



V Spojenom kráľovstve zaznamenali viac ako 1540 prípadov nákazy koronavírusom a 55 ľudí podľahlo chorobe COVID-19, ktorú tento vírus spôsobuje.