Británia odhadla počet ruských padlých na Ukrajine na 70.000

Londýn 4. decembra (TASR) – Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu už padlo približne 70.000 príslušníkov pravidelnej ruskej armády a žoldnierov. V pondelok o tom informovalo britské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Odhad zahŕňa obdobie od začiatku invázie 24. februára 2022 do konca novembra tohto roku, pričom straty tvorí 50.000 príslušníkov ruských ozbrojených síl a 20.000 vagnerovcov. Ďalších 180.000 až 240.000 príslušníkov pravidelnej armády a 40.000 žoldnierov utrpelo zranenia.



"Na základe uvedených počtov môžeme celkový počet ruských strát v boji odhadnúť na 290.000 až 350.000 so strednou hodnotou vo výške 320.000 ruských strát v boji," uvádza britské ministerstvo obrany.



Obe strany konfliktu nezverejňujú údaje o počte padlých a zranených a potvrdenie týchto údajov preto nie je možné. Podľa odhadu NATO z konca novembra počet ruských padlých a zranených presiahol počet 300.000.



Americký denník The New York Times v lete na základe údajov získaných od amerických úradov odhadoval počet ruských padlých na 120.000 a 170.000 až 180.000 zranených. Počet ukrajinských padlých odhadol na 70.000, počet zranených na 100.000 až 120.000.



Moskva správu Londýna odmietla ako protiruskú propagandu.