Británia odhalila sieť na pranie špinavých peňazí, financuje Rusko
Podľa NCA táto sieť využívala stovky kuriérov, ktorí v najmenej 28 britských mestách a obciach prevážali hotovosť z trestnej činnosti vrátane obchodovania s drogami a pašovania zbraní.
Autor TASR
Londýn 21. novembra (TASR) - Britská Národná agentúra pre odhaľovanie trestnej činnosti (NCA) zistila, že sieť na pranie peňazí v miliardových objemoch, ktorá pôsobí v Británii, kúpila banku v Kirgizsku, aby Rusku pomohla obísť západné sankcie a presúvať finančné prostriedky na vojnu na Ukrajine. Podľa piatkovej správy agentúry AFP o tom vo štvrtok informovala britská polícia.
Podľa NCA táto sieť využívala stovky kuriérov, ktorí v najmenej 28 britských mestách a obciach prevážali hotovosť z trestnej činnosti vrátane obchodovania s drogami a pašovania zbraní. Peniaze sa následne rýchlo konvertovali na kryptomeny a presúvali po celom svete.
Medzinárodná operácia Destabilise viedla v Británii doposiaľ k 128 zatknutiam a zhabaniu viac ako 25 miliónov libier v hotovosti a kryptomenách. V uplynulom roku zatkli ďalších 45 podozrivých a zhabali 5,1 milióna libier. Zistenia vyšetrovateľov zároveň pomohli zahraničným partnerom získať 24 miliónov dolárov a 2,6 milióna eur v zahraničí.
Centrom prevodov sú podľa NCA dve po rusky komunikujúce siete, označované ako Smart a TGR, ktoré prali peniaze pre nadnárodné zločinecké skupiny zapojené do kybernetickej kriminality, pašovania drog a zbraní a pomáhali ruským klientom obchádzať finančné obmedzenia pri investovaní peňazí v Británii.
Počas druhej fázy operácie Destabilise, ktorá sa začala v decembri 2024, úrady zistili, že časť praných peňazí prechádzala cez kirgizskú banku Keremet.
Túto banku tajne kúpila spoločnosť Altair Holding SA spojená s TGR a jej šéfom Georgeom Rossim 25. decembra 2024. Banka Keremet potom pomáhala presúvať peniaze pre ruskú štátnu banku Promsviazbank (PSB), ktorá podporuje firmy zapojené do ruského vojensko-priemyselného sektora.
„Prvýkrát spájame obchod s drogami v našej komunite až po najvyššie úrovne organizovaného zločinu, geopolitiky, obchádzania sankcií, ruského priemyselného a vojenského komplexu a štátom prepojenej činnosti,“ uviedol zástupca riaditeľa NCA pre ekonomickú kriminalitu Sal Melki.
Sieť pôsobila v „ohromujúcom rozsahu“ a väčšinu aktivít v Británii vykonávali kuriéri, ktorí zbierali tašky s hotovosťou a menili ich za kryptomeny, niekedy aj na parkoviskách pri diaľniciach.
Vzhľadom na rozsah trestnej činnosti NCA spustila kampaň s plagátmi a online správami v angličtine a ruštine, ktoré upozorňujú, že aj za relatívne malé odmeny im hrozí väzenie na viac ako päť rokov.
