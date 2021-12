Británia odkladá kontroly tovaru z Írska počas rokovaní s EÚ

Londýn 15. decembra (TASR) - Británia predĺži odklad zavedenia kontroly tovarov z Írska po brexite aj po 1. januári 2021, aby sa vytvoril priestor na rokovania s Európskou úniou (EÚ). Vyhlásil to v stredu minister pre brexit David Frost.



Obom stranám sa však stále nepodarilo dosiahnuť pokrok na rokovaniach o vyriešení problémov pri obchode v Severnom Írsku, britskej provincii, ktorá zostala členom európskej colnej únie. Kontroly tovarov tak prebiehajú na jeho hraniciach s Britániou.



Frost povedal, že rozhovory o takzvanom Severnom Írskom protokole pravdepodobne nebudú "definitívne uzavreté" do 1. januára 2022.



"Vláda sa rozhodla, že správna vec je dočasne predĺžiť súčasné opatrenia na presun tovaru z Írska do provincie Severné Írsko tak dlho, kým budú prebiehať diskusie o protokole," uviedol Frost v písomnom vyhlásení pre parlament v Londýne.