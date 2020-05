Británia odmieta komentovať správy o zatajovaní koronavírusu v Číne

Londýn 4. mája (TASR) - Spojené kráľovstvo odmieta komentovať správy o tom, že Čína podľa dokumentu tajných služieb klamala o prepuknutí pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



Podľa Australian Saturday Telegraph aliancia tajných služieb známa ako Five Eyes v 15-stranovom dokumente uviedla, že Čína zámerne potlačila alebo zničila dôkazy o prepuknutí pandémie nového koronavírusu.



"Každý deň dostávam spravodajský súhrn z našich agentúr z celého sveta. Nevyjadrujem sa k jednotlivým súhrnom správ, k tomu, čo som videl a čo som nevidel. Bolo by to nesprávne," uviedol pre rádio BBC britský minister obrany Ben Wallace.



Alianciu Five Eyes tvoria Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké (USA), Kanada, Austrália a Nový Zéland. Vznikla z tajnej aliancie medzi USA a Spojeným kráľovstvom počas druhej svetovej vojny.