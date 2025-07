Británia odmieta kritiku v súvislosti s uznaním Palestínskeho štátu

Londýn 30. júla (TASR) - Británia v stredu odmietla kritické tvrdenia Izraela, že jej avizovaný plán uznať Palestínsky štát je odmenou palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Britský premiér Keir Starmer v utorok po mimoriadnej schôdzi ministrov uviedol, že ak Izrael nepristúpi na prímerie s Hamasom vo vojne v Pásme Gazy, Spojené kráľovstvo v septembri na Valnom zhromaždení OSN uzná Palestínsky štát.



Zábery na deti trpiace podvýživou vo vojnou sužovanom Pásme Gazy podľa Reuters v uplynulých dňoch šokovali svet. Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC), ktorú podporuje OSN, v utorok upozornila, že v Pásme Gazy sa v súčasnosti odohráva najhorší možný scenár hladomoru. IPC ale aj iné humanitárne organizácie varujú, že je potrebné prijať okamžité kroky, aby sa zabránilo zhoršovaniu tejto humanitárnej krízy.



Starmerove ultimátum však rozhorčilo Izrael, ktorý tvrdí, že avizovaný krok Británie odmeňuje Hamas a trestá obete útoku militantov na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy.



Americký prezident Donald Trump taktiež tvrdí, že Hamas „by nemal byť odmenený“ uznaním samostatného Palestínskeho štátu.



Na kritiku zo strany Izraela reagovala britská ministerka dopravy Heidi Alexandrová, ktorá uviedla, že nie je správne označovať britský plán uznania Palestínskeho štátu týmito slovami.



„Toto nie je odmena pre Hamas. Hamas je hrozná teroristická organizácia, ktorá spáchala desivé zverstvá. Tu ide o palestínsky ľud. Ide o tie deti, ktoré vidíme v Gaze, ako umierajú od hladu,“ povedala ministerka pre rozhlasovú stanicu LBC.



Alexandrová dodala, že je potrebné zvýšiť tlak na izraelskú vládu, aby zrušila obmedzenia týkajúce sa prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.



Britský plán oznámil Starmer len niekoľko dní po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že Francúzsko v septembri na Valnom zhromaždení OSN uzná Palestínsky štát. Rovnaký krok oznámila aj Malta.



Reuters pripomína, že britské vlády už v minulosti vyhlásili, že uznajú Palestínsky štát vtedy, keď to bude najefektívnejšie. Starmer v utorok povedal, že teraz došlo k tomuto momentu, pričom poukázal na utrpenie civilistov v Pásme Gazy. Vyhliadky na riešenie v podobe dvoch štátov – teda Palestínskeho štátu žijúceho v mieri popri Izraeli – sú podľa Starmera ohrozené.