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Británia odmieta zosúladiť svoje clá na čínsky tovar s EÚ
Denník sa odvoláva na návrh komuniké, ktoré má vzísť zo samitu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, naplánovanom na 20. novembra.
Autor TASR
Londýn 18. novembra (TASR) - Britská vláda nemieni ustúpiť tlaku EÚ, ktorá požaduje, aby na čínsky tovar uvalila dodatočné clá podobné tým, ktoré zaviedol európsky blok, napísal v stredu denník Financial Times (FT). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Denník sa odvoláva na návrh komuniké, ktoré má vzísť zo samitu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, naplánovanom na 20. novembra. Brusel podľa FT presadzuje, aby dokument obsahoval záväzok Londýna „zabezpečiť v rámci svojich vlastných politík a vnútroštátnych právnych predpisov rovnaký prístup k ďalším medzinárodným partnerom“ v dohodnutých oblastiach, aký uplatňuje EÚ. Britskí predstavitelia však podľa FT nie sú ochotní automaticky kopírovať clá EÚ, keďže sa obávajú odvetných opatrení zo strany Pekingu.
Londýn namiesto toho navrhuje menej všeobecnejší cieľ, ktorým je „usilovať sa o ochranu dodávateľských reťazcov na porovnateľnej úrovni“ na trhoch Spojeného kráľovstva aj EÚ. Tento prístup znižuje pravdepodobnosť, že Spojené kráľovstvo bude zahrnuté do iniciatívy EÚ „Vyrobené v Európe“, ktorá pri zadávaní verejných zákaziek v oblasti obrany, digitálneho sektora a priemyslu uprednostňuje tovar z členských štátov EÚ, napísal FT.
Denník pripomína, že Brusel v posledných rokoch zaviedol clá na celý rad strategicky dôležitých dovozov z viacerých krajín, pričom desiatky reštriktívnych opatrení sa zameriavajú konkrétne na Čínu. EÚ si želá, aby Spojené kráľovstvo zosúladilo svoje politiky s európskymi vrátane ciel na čínske elektromobily a zabránilo tak tomu, aby britský trh slúžil ako základňa pre dovoz lacného tovaru do EÚ.
Európske spoločenstvo uplatňuje na čínske elektromobily dodatočné vyrovnávacie clá v rozmedzí od 7,8 % do 35,3 %, ktoré sa pripočítavajú k štandardnému dovoznému clu vo výške 10 %. Spojené kráľovstvo takéto dodatočné reštriktívne opatrenia nezaviedlo a ponechalo si základnú colnú sadzbu na úrovni 10 %.
Denník sa odvoláva na návrh komuniké, ktoré má vzísť zo samitu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, naplánovanom na 20. novembra. Brusel podľa FT presadzuje, aby dokument obsahoval záväzok Londýna „zabezpečiť v rámci svojich vlastných politík a vnútroštátnych právnych predpisov rovnaký prístup k ďalším medzinárodným partnerom“ v dohodnutých oblastiach, aký uplatňuje EÚ. Britskí predstavitelia však podľa FT nie sú ochotní automaticky kopírovať clá EÚ, keďže sa obávajú odvetných opatrení zo strany Pekingu.
Londýn namiesto toho navrhuje menej všeobecnejší cieľ, ktorým je „usilovať sa o ochranu dodávateľských reťazcov na porovnateľnej úrovni“ na trhoch Spojeného kráľovstva aj EÚ. Tento prístup znižuje pravdepodobnosť, že Spojené kráľovstvo bude zahrnuté do iniciatívy EÚ „Vyrobené v Európe“, ktorá pri zadávaní verejných zákaziek v oblasti obrany, digitálneho sektora a priemyslu uprednostňuje tovar z členských štátov EÚ, napísal FT.
Denník pripomína, že Brusel v posledných rokoch zaviedol clá na celý rad strategicky dôležitých dovozov z viacerých krajín, pričom desiatky reštriktívnych opatrení sa zameriavajú konkrétne na Čínu. EÚ si želá, aby Spojené kráľovstvo zosúladilo svoje politiky s európskymi vrátane ciel na čínske elektromobily a zabránilo tak tomu, aby britský trh slúžil ako základňa pre dovoz lacného tovaru do EÚ.
Európske spoločenstvo uplatňuje na čínske elektromobily dodatočné vyrovnávacie clá v rozmedzí od 7,8 % do 35,3 %, ktoré sa pripočítavajú k štandardnému dovoznému clu vo výške 10 %. Spojené kráľovstvo takéto dodatočné reštriktívne opatrenia nezaviedlo a ponechalo si základnú colnú sadzbu na úrovni 10 %.