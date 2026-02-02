< sekcia Zahraničie
Británia odobrala akreditáciu ruskému diplomatovi
Rusko 15. januára oznámilo, že vyhostilo diplomata pôsobiaceho ako druhého tajomníka na administratívnom a ekonomickom oddelení britského veľvyslanectva v Moskve.
Autor TASR
Londýn 2. februára (TASR) — Britské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že v reakcii na rozhodnutie Moskvy vyhostiť britského diplomata pre obvinenia zo špionáže odobralo akreditáciu ruskému diplomatovi. Zároveň si predvolalo ruského veľvyslanca Andreja Kelina, ktorému tlmočilo svoj nesúhlas s týmto neopodstatneným rozhodnutím Ruska a nepodloženými obvineniami vznesenými voči zamestnancom britského veľvyslanectva. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AP a AFP.
Predstaviteľ britského rezortu dal ruskému veľvyslancovi na stretnutí „jasne najavo“, že Británia nebude tolerovať zastrašovanie zamestnancov svojho veľvyslanectva v Moskve.
„Sme veľmi sklamaní, že Rusko sa neustále snaží narúšať prácu diplomatických misií Spojeného kráľovstva a brániť nám v podpore Ukrajiny,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Dodalo, že ďalšie kroky Ruska bude považovať za eskaláciu, na ktorú Londýn primerane zareaguje.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) ho identifikovala ako Garetha Samuela Davisa a podľa nej bol napojený na britské tajné služby. Moskva si v tejto súvislosti predvolala aj britskú chargée d'affaires, ktorej tlmočila ostrý protest. Davis bol vyzvaný, aby krajinu opustil do dvoch týždňov.
Rusko už dlho označuje Britániu za jeden z najnepriateľskejších západných štátov. Vzťahy oboch krajín boli prakticky zmrazené ešte pred inváziou ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022. Obe krajiny si v posledných rokoch opakovane vyhostili diplomatov, píše AFP.
Predtým sa tak stalo v marci 2025, keď Rusko vyhostilo dvoch britských diplomatov a obvinilo ich zo „spravodajskej a podvratnej činnosti“. Británia označila tieto obvinenia za nepravdivé.
