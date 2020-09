Británia odovzdala dôkazy v prípade teroristickej bunky The Beatles

Londýn/Washington 23. septembra (TASR) - Británia v utorok odovzdala americkým súdom dôkazy, ktoré majú pomôcť odsúdeniu dvoch bývalých militantov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v USA. Informovala o tom agentúra AFP.



Americký minister spravodlivosti William Barr koncom augusta informoval, že bývalí členovia jednotky IS s prezývkou "The Beatles", El Shafee Elsheikh a Alexanda Kotey, obvinení z únosu a zabitia troch Američanov, nebudú po vydaní do USA čeliť trestu smrti, ak sa tam s nimi uskutoční súdny proces.



Británia, ktorá nemá vo svojich zákonoch trest smrti, sama súdny proces neiniciovala, ale medzičasom obom teroristom odobrala britské občianstvo. Tamojší súd tiež zamedzil spolupráci s USA v prípade, ak by dvojica militantov mala v Spojených štátoch čeliť možnému trestu smrti.



V liste adresovanom britskej ministerke vnútra Priti Patelovej však Barr zároveň varoval, že ak Británia neodovzdá tieto dôkazy do 15. októbra, mužov by odovzdali súdom v Iraku, kde ich vo väzbe strážia americkí vojaci a kde by tamojšie úrady mohli rozhodnúť o ich poprave.



O transfere dôkazov, ktorými sú podľa AFP údajne nahrávky odpočúvania telefonických hovorov, informovala britská ministerka vnútra Priti Patelová na sociálnej sieti Twitter. "Úprimne dúfam, že spravodlivosti pre obete a ich rodiny bude teraz učinené zadosť," napísala.



Prezývku "The Beatles" dostala teroristická bunka od svojich zajatcov pre silný britský prízvuk jej členov. Bunka bola neslávne známa vytváraním a zverejňovaním videozáznamov odrezávania hláv zajatým osobám.



Washington chce začať súdne pojednávanie vo veci vraždy amerických novinárov Jamesa Foleyho a Stevena Sotloffa, ako aj humanitárneho pracovníka Petera Kassiga v rokoch 2014-15.