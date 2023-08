Británia odporúča občanom ostražitosť pri cestách do Švédska

Londýn 13. augusta (TASR) – Po protestoch s pálením Koránu vo Švédsku odporúča britská vláda svojim občanom, aby boli pri cestách do škandinávskej krajiny veľmi ostražití, najmä na verejných priestranstvách. Je veľmi pravdepodobné, že sa teroristi pokúsia o útoky vo Švédsku, píše britské ministerstvo zahraničných vecí v cestovom odporúčaní pre túto krajinu, ktoré aktualizovalo v nedeľu. TASR informácie prevzala od agentúry DPA.



O bezpečnostnej situácii a kroku Británie sa vo vyhlásení vyjadril aj švédsky poradca pre národnú bezpečnosť Henrik Landerholm. Predstavitelia teroristických organizácií podľa neho vyzvali na útoky proti Švédsku, pričom tieto posolstvá ďalej podnecovali niektoré štáty i iní aktéri.



Bezpečnostná situácia sa zhoršila a Švédsko sa stalo prioritným cieľom, uviedol Landerholm s odkazom na nedávne útoky, napr. na švédske veľvyslanectvo v irackom hlavnom meste Bagdad. Švédsko a firmy spojené s touto krajinou v zahraničí by mali byť obzvlášť opatrné, doplnil.



Vo Švédsku a tiež Dánsku menšie skupiny v poslednom čase opakovane podpálili výtlačky Koránu, posvätnej knihy moslimov, alebo ich inak zneuctili. V mnohých moslimských krajinách to vyvolalo hnev a protesty. V pondelok plánuje muž, ktorý sa zúčastnil na pálení Koránu, v Štokholme ďalšiu takúto akciu.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom cestovnom odporúčaní poukazuje na to, že podľa švédskej spravodajskej služby Säpo sa v krajine z dôvodu znesväcovania Koránu zvýšilo nebezpečenstvo teroristických útokov. Radí preto mimoriadnu opatrnosť na rušných miestach a pri nezvyčajných udalostiach.