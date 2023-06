Británia odskúša pilotný program pre užívanie lieku na chudnutie

Londýn 7. júna (TASR) - Britská vláda spúšťa pilotný program na testovanie širšieho prístupu k lieku na chudnutie Wegovy. Podľa súčasných odporúčaní sa poskytuje iba v rámci špecializovaných služieb na reguláciu hmotnosti, ktoré zvyčajne sídlia v nemocniciach. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian.



Nedostatok kapacít obmedzuje liek len pre približne 35.000 ľudí v Anglicku. Vláda by chcela rozšírením prístupu k lieku pomôcť väčšiemu počtu ľudí. Jeho injekčné užívanie na týždennej báze dokáže pomôcť pacientom znížiť telesnú hmotnosť až o 15 percent.



Liek Wegovy (britská značka pre semaglutid potláčajúci chuť do jedla) vyrába dánska spoločnosť Novo Nordisk. Zmiernenie jeho prísne regulovaného používania by však mohlo byť sporné pre obavy o trvalú účinnosť liečby.



Pilotný projekt v hodnote 40 miliónov libier má znížiť tlak na nemocnice a skúmať možnosti, ako by mohli liek predpisovať a prípadne aplikovať praktickí lekári alebo ako by sa mohla poskytnúť širšia podpora v komunite alebo digitálne.



Wegovy je Spojenom kráľovstve prvý liek schválený proti obezite. V súčasnosti je obmedzený iba pre dospelých s BMI najmenej 35 a ďalšou zdravotnou komplikáciou súvisiacou s hmotnosťou, najmä diabetes mellitus 2. typu alebo vysoký krvný tlak.



Obezita a s ňou spojené zdravotné problémy stoja britský zdravotnícky systém 6,5 miliardy libier (7,55 miliardy eur) ročne. Výsledky založené na dodržiavaní diéty a zmene životného štýlu, omnoho presvedčivejšie v porovnaní s liekmi, doteraz nepomohli.



Vládu premiéra Rishiho Sunaka obviňujú z bojazlivosti pri presadzovaní tradičných a účinných prostriedkov boja proti obezite, ako je pohyb. Zaviedla napríklad označovanie energetickej hodnoty na niektorých jedálnych lístkoch a obmedzenia pri umiestňovaní nezdravých potravín v obchodoch. Obmedzenie reklám na nezdravé jedlo však stále mešká.