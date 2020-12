Británia odstráni tri sporné ustanovenia zo zákona o vnútornom trhu

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič 6. októbra 2020. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Michael Gove Foto: TASR/AP

Londýn 8. decembra (TASR) - Britská vláda v utorok ustúpila od troch sporných ustanovení v návrhu britského zákona o vnútornom trhu, ktoré ohrozovali dosiahnutie pobrexitovej obchodnej dohody s EÚ, informovala agentúra DPA.Návrh zákona obsahoval časť, ktorá by britskému parlamentu dávala právomoc rozhodovať o vládnej pomoci a postupoch pri colných kontrolách v oblasti obchodu medzi Severným Írskom a Britániou, čo by porušilo článok 4 dohody o vystúpení Británie z EÚ.Britská vláda sa rozhodla z návrhu odstrániť sporné ustanovenia po tom, ako spoločný výbor EÚ a Británie pre implementáciu dohody o brexite v utorok oznámil, že sa predbežne dohodol na pravidlách obchodu medzi Severným Írskom a štyrmi krajinami Spojeného kráľovstva. Írsky premiér Micheál Martin správu privítal, informovala agentúra AFP.Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič a šéf úradu britskej vlády Michael Gove na pondelkovom zasadnutí vyššie spomenutého výboru diskutovali okrem iného aj o hraničných kontrolách živočíšnych a rastlinných produktov, zásobovaní liekmi a dodávkach chladeného mäsa a iných potravín do supermarketov.Lídri členských krajín EÚ sa vo štvrtok a piatok stretnú na summite v Bruseli, kde by dohodu o odchode Británie z EÚ mohli podpísať v prípade, že sa im ju dovtedy podarí dosiahnuť, píše BBC.Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020 a nachádza sa v tzv. prechodnom období, ktoré potrvá do konca tohto roka. Londýn a EÚ sa odvtedy snažia uzavrieť dohodu, ktorá bude upravovať ich budúce partnerské a obchodné vzťahy.Pre názorové nezhody v kľúčových oblastiach, ako sú spomínaný rybolov či návrh zákona o vnútornom trhu, však rokovania napredujú pomaly. Ak sa Londýnu s Bruselom nepodarí dosiahnuť dohodu o budúcom partnerstve, od 1. januára 2021 sa budú ich vzájomné obchodné vzťahy riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).