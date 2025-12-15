< sekcia Zahraničie
Británia odsúdila verdikt na mediálnym magnátom Laiom
Británia žiada jeho prepustenie.
Londýn/Hongkong 15. decembra (TASR) — Británia v pondelok odsúdila „politicky motivované stíhanie“ hongkonského mediálneho magnáta a prodemokratického aktivistu Jimmyho Laia, ktorý bol v pondelok súdom v Hongkongu uznaný za vinného v dvoch bodoch obžaloby na základe zákona o národnej bezpečnosti prijatého v roku 2020. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Spojené kráľovstvo odsudzuje politicky motivované stíhanie Jimmyho Laia, ktoré viedlo k dnešnému verdiktu o vine,“ uviedlo britské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení a vyzvalo na Laiovo okamžité prepustenie.
Lai bol v pondelok súdom uznaný za vinného zo sprisahania za účelom spolupráce so zahraničnými silami a publikovania poburujúcich materiálov. Pojednávanie o určení výšky trestu sa začne 12. januára 2026. Laiovi hrozí doživotie.
Lai, ktorý má aj britské občianstvo, je vo väzení od roku 2020, viac ako 1800 dní strávil v samoväzbe. Jeho syn a niektoré ľudskoprávne organizácie vyjadrili obavy o jeho zdravie, ktoré sa podľa nich zhoršuje. Tvrdia, že 78-ročný Lai trpí cukrovkou, vysokým krvným tlakom a búšením srdca. Počas záverečnej fázy procesu trvajúceho viac ako 150 dní mu boli podávané lieky a monitorované srdce.
Lai je zakladateľom prodemokratického denníka Apple Daily, ktorý bol v júni 2021 po 26 rokoch nútený ukončiť svoju činnosť. Prokuratúra počas procesu citovala 161 článkov, ktoré publikoval Apple Daily. Tieto články, vrátane komentárov s Laiovým menom a online diskusných relácií, ktoré moderoval, boli podľa nej poburujúce, pretože „vyvolávali nespokojnosť“ s vládou.
Lai sa bránil, že sa nikdy nesnažil ovplyvňovať zahraničnú politiku iných krajín a povedal, že denník Apple Daily zastupoval základné hodnoty Hongkončanov - právny štát, slobodu, úsilie o demokraciu, slobodu prejavu, slobodu náboženského vyznania a slobodu zhromažďovania.
Spolu s popredným demokratickým politikom Martinom Leeom a piatimi ďalším osobami Laia predtým odsúdili okrem iného za organizáciu a účasť na nepovolenom zhromaždení v auguste 2019 počas prodemokratických protestov v Hongkongu. Tie do ulíc v rokoch v 2019 a 2020 prilákali približne 1,7 milióna ľudí, ktorí žiadali väčšiu zodpovednosť od polície a zachovanie demokratických princípov v meste.
Zákon o národnej bezpečnosti bol prijatý v reakcii na protesty a zameriava na prodemokratickú opozíciu a aktivity, ktoré čínska vláda považuje za podvratné, separatistické, teroristické alebo konšpiračné.
Hongkong je osobitou administratívnou oblasťou Číny, ktorá nad touto bývalou britskou kolóniou prevzala kontrolu v roku 1997. Na základe princípu jedna krajina dva systémy si mal Hongkong zachovať vysokú mieru autonómie vrátane zachovania trhového hospodárstva a základných slobôd, akou je sloboda zhromažďovania.
