V Británii odsúdili zlodejov z Talianska, kradli v domoch celebrít

Londýn 16. novembra (TASR) - Troch zlodejov z Talianska, ktorí stáli za najväčšou sériou lúpežných vlámaní v Británii, poslal v pondelok súd do väzenia za krádež hotovosti v hodnote desaťtisícov libier, šperkov i drahokamov z domovov celebrít v roku 2019. Informovala o tom agentúra AFP.



Gang odsúdili na dovedna takmer 28 rokov väzenia po tom, čo sa ich terčom stal dom Tamary Ecclestonovej, dcéry bývalého šéfa Formuly 1 Bernieho Ecclestona. Medzi obete troch vlámaní, ku ktorým došlo za 13 dní v decembri 2019, patrí napríklad aj bývalý stredopoliar a manažér futbalového klubu Chelsea Londýn Frank Lampard.



Talianski občania Jugoslav Jovanovic (24), Alessandro Maltese (45) a Alessandro Donati (44) boli zatknutí po vydaní z Talianska do Británie. Na súde v Londýne priznali vinu z účasti na spriahnutí s cieľom vlámania, píše AFP.



Jovanovic, ktorý sa priznal aj praniu špinavých peňazí, dostal väzenský trest vo výške 11 rokov. Maltese a Donati boli odsúdení na osem rokov a deväť mesiacov vo väzení. Tresty si odpykajú v Taliansku.



Štvrtým členom gangu bol Daniel Vukovič (44), o ktorom sa predpokladá, že je občanom Srbska, pripomína AFP. Vukovič ušiel do vlasti a podľa súdu bolo úsilie o jeho vydanie doposiaľ neúspešné.



Zločinecký gang počas vlámaní ukradol cennosti v hodnote 31 miliónov eur, pričom väčšina z nich pochádzala z domu Tamary Ecclestonovej. V čase, keď sa jej rezidencia v exkluzívnej štvrti Kensington v západnej časti Londýna stala 13. decembra 2019 terčom vlamačov, bola spolu s rodinou na dovolenke v Laponsku. Predpokladá sa, že išlo o najväčšie lúpežné vlámanie v histórii krajiny.



Polícia uviedla, že gang podľa všetkého podnikol podobné zločiny proti spoločensky vyššie postaveným obetiam po celej Európe a chystal sa vlámať aj do domovov ďalších bohatých a slávnych obyvateľov v Spojenom kráľovstve.