Londýn 12. júna (TASR) - Británia oficiálne vylúčila predĺženie prechodného obdobia na vyjednanie postbrexitových dohôd s Európskou úniou (EÚ). Vedúci úradu britskej vlády Michael Gove, ktorý má na starosti brexit, povedal, že má za sebou konštruktívne stretnutie na úrovni spoločného výboru EÚ a Spojeného kráľovstva, keď prostredníctvom videokonferencie diskutoval s podpredsedom Európskej komisie (EK) Marošom Šefčovičom.



"Formálne som potvrdil, že Veľká Británia nepredĺži prechodné obdobie a že chvíľa pre predĺženie už uplynula," napísal Gove na Twitteri. "Od 1. januára 2021 opäť prevezmeme kontrolu a znovu získame politickú a ekonomickú suverenitu."



Mnoho podnikateľských zväzov a opozičných politikov vyzývalo Gova, aby prechodné obdobie predĺžil. "Posledná vec, ktorá naša krajina teraz potrebuje, keď sa snažíme nájsť východisko z tejto pandémie, je ešte väčší chaos a neistota," uviedol začiatkom júna opozičný labouristický politik - starosta Londýna Sadiq Khan.



Británia formálne opustila EÚ 31. januára, keď sa začalo prechodné obdobia, ktoré má trvať do konca tohto roka. Počas neho by sa obe strany mali dohodnúť na budúcich obchodných vzťahoch. Premiér Boris Johnson prisľúbil, že ho nebude predlžovať, a to aj napriek tomu, že rokovania nepokročili.



Johnson a Gove signalizovali, že budú akceptovať brexit bez dohody, ak sa obe strany nedohodnú na obchodnej dohode.



Vyjednávač EÚ Michel Barnier v stredu povedal, že Británia žiada od EÚ v rámci rokovaní o budúcich vzťahoch po brexite neprimerane veľa, a vyzval Londýn, aby skorigoval svoje požiadavky.



"Pravda je, že Británia v mnohých oblastiach žiada oveľa viac ako Kanada, Japonsko alebo mnohí iní naši obchodní partneri," povedal Barnier. "V mnohých oblastiach si chce zachovať výhody členstva v Únii bez obmedzení," dodal. Podľa Barniera hlavným problémom je, že Británia požaduje voľný prístup na trh EÚ bez ciel či kvót, ale bez dodržovania pravidiel Únie. Chce si teda vybrať a zachovať najatraktívnejšie benefity spoločného trhu, ale bez záväzkov, ktoré sú s ním spojené.