Británia omylom prepustila sexuálneho delikventa z väzenia

Na snímke David Lammy. Foto: TASR/AP

Tridsaťosemročný Hadush Gerberslasie Kebatu bol minulý mesiac odsúdený na rok väzenia za sexuálne napadnutie 14-ročného dievčaťa a dospelej ženy.

Autor TASR
Londýn 25. októbra (TASR) - Britský minister spravodlivosti David Lammy vyjadril pobúrenie na tým, že odsúdený sexuálny delikvent a žiadateľ o azyl z Etiópie, ktorého zločiny vyvolali v krajine protesty, bol omylom prepustený z väzenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Tridsaťosemročný Hadush Gerberslasie Kebatu bol minulý mesiac odsúdený na rok väzenia za sexuálne napadnutie 14-ročného dievčaťa a dospelej ženy. Tento ostro sledovaný prípad vyvolal demonštrácie, ktoré sa rýchlo rozšírili aj do ďalších miest.

Minister spravodlivosti povedal, že Kebatu „musí byť za svoje zločiny deportovaný“.

Intenzívne spolupracujeme s políciou, aby sme páchateľa našli čo najskôr. Nariadil som zrýchlené vyšetrovanie,“ Lammy uviedol na platforme X.

V čase spáchania skutku bol Kebatu ubytovaný v Bell Hotel v meste Epping severovýchodne od Londýna spolu s približne ďalšími 130 žiadateľmi o azyl. Viaceré protesty sa zamerali práve na tento hotel.

Útočník z hotela pre migrantov v meste Epping bol namiesto deportácie omylom prepustený. Teraz sa voľne pohybuje po uliciach Essexu. Británia je zlomená,“ uviedol líder protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage.

Kebatu bol uznaný vinným z piatich trestných činov, vrátane dvoch sexuálnych útokov, za ktoré bol odsúdený na jeden rok väzenia. Polícia ho zatkla 8. júla po tom, čo sa opakovane pokúšal pobozkať 14-ročné dievča, dotýkal sa jej nôh a robil sexuálne narážky. Okrem toho položil ruku na stehno dospelej žene, ktorá sa snažila zasiahnuť a ochrániť dievča.
