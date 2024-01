Británia opäť odkladá voľby v Severnom Írsku, dúfa v dohodu

Londýn 17. januára (TASR) - Veľká Británia opäť odložila termín predčasných regionálnych volieb v Severnom Írsku, uviedol v stredu minister pre tento región Chris Heaton-Harris. Vyjadril nádej, že v nadchádzajúcich týždňoch sa podarí dosiahnuť kompromis pri vytvorení miestnej vlády - Výkonného orgánu Severného Írska (NIE). TASR správu prevzala z tlačových agentúr Reuters a AFP.



Miestnu vládu pred dvoma rokmi na protest proti postupu Londýna opustila Demokratická unionistická strana (DUP). Išlo o obchodné pravidlá po brexite, ktoré podľa DUP skomplikovali obchodné vzťahy so zvyškom Spojeného kráľovstva. Zároveň to zablokovalo regionálne politické orgány.



Zloženie nového jednokomorového Severoírskeho zhromaždenia (NIA) sa veľmi nezmenili ani po voľbách v máji 2022. Potvrdila sa patová situácia, ktorá bráni politickej dohode o vedení NIA a vytvorení Výkonného orgánu Severného Írska (NIE). NIE tvorí premiér a osem ministrov, sedem z nich nominujú politické strany v Severoírskom zhromaždení.



Poslanci NIA si doteraz na šiestich schôdzach od volieb nedokázali zvoliť svojho predsedu. Londýn preto posunul termín siedmeho rokovania o vytvorení NIE na tento týždeň. V prípade neúspechu zákon predpokladá vypísanie volieb.



Na otázku v parlamente, či má vláda v úmysle opäť odložiť voľby, ak nedôjde na poslednú chvíľu k málo pravdepodobnej dohode, Heaton-Harris povedal, že je to správne a že na budúci týždeň predloží príslušný zákon.



"Som presvedčený, že sme dosiahli vynikajúci pokrok, a skutočne dúfam, že v nasledujúcich dňoch a týždňoch sa nám podarí dospieť k bodu, v ktorom DUP môže uzatvoriť tieto rozhovory, čo nás povedie k reforme exekutívy," povedal Heaton-Harris. Líder DUP Jeffrey Donaldson v pondelok potvrdil pokrok v rozhovoroch, hoci odmietol uviesť časový plán možnej dohody.



V Severnom Írsku sa stupňuje frustrácia z politickej nefunkčnosti a zlyhávajúcich verejných služieb, ktoré zasiahli škrty v centrálnom financovaní z Londýna.



Unionistickí zástancovia tvrdej línie, ktorí podporujú členstvo Severného Írska v Spojenom kráľovstve, tvrdia, že problémy s pravidlami obchodovania s EÚ po brexite pretrvávajú.



Írski nacionalisti a probritskí unionistickí politici sú povinní deliť sa o moc podľa podmienok Veľkopiatkovej mierovej dohody z roku 1998, ktorá ukončila tri desaťročia sektárskeho násilia v Severnom Írsku. V praktickej podobe to však naráža na množstvo problémov