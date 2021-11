Británia opäť vyzýva britských občanov na odchod z Etiópie

Addis Abeba/Londýn 24. november (TASR) - Británia v stredu opäť vyzvala svojich občanov, aby čo najskôr opustili vojnou zmietanú Etiópiu. Ako dôvod uviedla možnosť, že sa boje čoskoro presunú do blízkosti etiópskej metropoly Addis Abeba, informovala agentúra AFP.



"Konflikt v Etiópii sa rýchlo zhoršuje... Naliehavo žiadam všetkých britských občanov, aby bez ohľadu na svoju situáciu okamžite odišli, kým sú ľahko dostupné komerčné lety a otvorené letiská," uviedla predstaviteľka britského ministerstva zahraničných vecí pre záležitosti Afriky Vicky Fordová. Zároveň upozornila, že ak sa boje priblížia k Addis Abebe, "výrazne sa znížia možnosti britských občanov na odchod z Etiópie".



Británia odporúča svojim občanom, aby opustili Etiópiu pre zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s konfliktom od 9. novembra. Londýn dokonca dočasne prestal vyžadovať od nezaočkovaných cestujúcich, aby sa pred príchodom do Spojeného kráľovstva otestovali na koronavírus, aby tak uľahčili cestu pre tých, ktorí si želajú odísť.



Opätovnú výzvu na okamžité opustenie Etiópie zverejnila Británia po tom, ako Írsko uviedlo, že Etiópia vyhostila štyroch írskych diplomatov, a to pre vyhlásenia Írska týkajúce sa etiópskeho konfliktu.



Boje v Etiópii vypukli vlani v novembri po tom, čo federálna vláda vyslala vojenské jednotky do zväzového štátu Tigraj, aby zvrhli regionálnu vládu vedenú Tigrajským ľudovým oslobodzovacím frontom (TPLF). Etiópsky premiér Abiy Ahmed to označil za reakciu na útoky TPLF na vojenské tábory vládnych síl.



Premiér a nositeľ Nobelovej ceny mieru z roku 2019 síce ohlásil rýchle víťazstvo, koncom júna však TPLF opätovne obsadil väčšinu územia Tigraja. Následne svoj vplyv rozšíril do ďalších regiónov a postupoval smerom na hlavné mesto.



Pokračujúci ozbrojený konflikt v druhej najľudnatejšej krajine Afriky si podľa odhadov vyžiadal už desaťtisíce obetí. V dôsledku bojov trpia v Tigraji nedostatkom potravín milióny civilistov. Viaceré krajiny sveta už vyzvali svojich občanov, aby Etiópiu opustili.