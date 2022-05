Lídra britskej opozície vyšetruje polícia pre porušenie lockdownu

Londýn 6. mája (TASR) - Britská polícia vyšetruje predsedu britskej opozičnej Labouristickej strany Keira Starmera pre údajné porušenie protipandemických opatrení pri predvolebnom zhromaždení vlani v apríli. V piatok to oznámila polícia v meste Durham, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Môžeme potvrdiť, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie možného porušenia protipandemických nariadení v súvislosti s týmto zhromaždením," uviedla vo vyhlásení polícia.



Na verejnosť uniklo video, na ktorom Starmer v deň zhromaždenia popíja v kancelárii pivo so svojimi straníckymi kolegami. Líder britskej opozície však trvá na tom, že protipandemické opatrenia neporušil, pretože pracoval.



Polícia sa možným porušením opatrení zaoberala už v minulosti, no dospela k záveru, že skutok sa nestal. V piatkovom vyhlásení však uviedla, že o tejto udalosti získala nové dôležité poznatky.



Polícia informovala o vyšetrovaní Starmera deň po britských voľbách do regionálnej samosprávy. Výsledky Konzervatívnej strany v nich zrejme ovplyvnila nedávna pokuta pre britského premiéra Borisa Johnsona za porušenie protipandemických pravidiel v roku 2020, uviedla AFP.



Britský predseda vlády a jeho minister financií Rishi Sunak dostali pokutu za účasť na večierku na Downing Street počas lockdownu pri príležitosti Johnsonových narodenín. Viacerí politici vrátane Starmera žiadali Johnsona i Sunaka, aby za tento priestupok odstúpili.