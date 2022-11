Británia: Oprava Kerčského mosta potrvá minimálne do septembra 2023

Londýn 9. novembra (TASR) - Oprava poškodeného Kerčského mosta spájajúceho pevninské Ruskou s anektovaným ukrajinským polostrovom Krym bude podľa odhadov britských tajných služieb trvať ešte takmer rok. V stredu to vo svojej pravidelnej správe o vývoji vojny na Ukrajine na sociálnej sieti Twitter uviedlo britské ministerstvo obrany.



"Snahy Ruska opraviť Kerčský most pokračujú, avšak je nepravdepodobné, že bude plne funkčný prinajmenšom do septembra 2023," uviedol v tvíte britský rezort obrany.



Kerčský most, ktorý bol pre ruské sily na Ukrajine dôležitou zásobovacou trasou, bol 8. októbra značne poškodený pri výbuchu. Rusko z útoku obvinilo Ukrajinu, ktorá to však poprela.



Moskva následne vystupňovala útoky na ukrajinské mestá, čo šéf Kremľa Vladimir Putin označil za odplatu za "teroristické" činy Kyjeva vrátane zmienenej explózie na Kerčskom moste.



Z informácií, ktoré boli zaslané ruskému prezidentovi Putinovi, vyplýva, že práce na oprave mosta budú spôsobovať obmedzenia cestnej dopravy do marca 2023.



Oprava železničného mosta by mala trvať do septembra budúceho roku. V súčasnosti je funkčná jedna koľaj, avšak železničná doprava je značne obmedzená. Obnova mosta bude v zimných mesiacoch závisieť vo veľkej miere od počasia, poznamenal britský rezort obrany.



Ministerstvo zhrnulo, že poškodenie Kerčského mosta, ako aj nedávny útok na Čiernomorskú flotilu v Sevastopole či pravdepodobné stiahnutie jednotiek z Chersonu sú faktory, ktoré komplikujú snahu ruskej vlády prezentovať obraz vojenského úspechu na Ukrajine.