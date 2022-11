Británia oslávi korunováciu kráľa Karola III. štátnym sviatkom

Londýn 6. novembra (TASR) - Dva dni po korunovácii britského kráľa Karola III., ktorá sa uskutoční 6. mája 2023, bude v Británii štátny sviatok. V nedeľu to oznámil úrad britskej vlády na londýnskej Downing Street. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Štátny sviatok pripadne na pondelok 8. mája – dva dni po korunovácii Karola III. vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Spolu so 73-ročným kráľom bude korunovaná i jeho 75-ročná manželka Kamila.



"Korunovácia nového panovníka je pre celú krajinu výnimočným okamihom," uviedol vo vyhlásení britský premiér Rishi Sunak. Dodal, že štátny sviatok bude príležitosťou pre "rodiny a komunity, aby sa stretli a spoločne oslavovali".



Agentúra AFP pripomína, že korunovácia nového monarchu sa spravidla koná niekoľko mesiacov po tom, čo panovník nastúpil na trón. Predtým musí uplynúť kráľovský smútok a predchádzajú jej rozsiahle prípravy.



Buckinghamský palác vyhlásil, že korunovácia Karola III. "bude odrážať dnešnú úlohu monarchu a bude hľadieť do budúcna". Zároveň dodal, že súčasťou ceremónie budú i dlhoveké tradície a slávnostná pompéznosť.



Termín korunovácie bol oznámený približne mesiac po úmrtí kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela 8. septembra vo veku 96 rokov na škótskom zámku Balmoral. Alžbeta bola najdlhšie vládnucou britskou panovníčkou a na tróne zotrvala 70 rokov. Karol sa stal novým kráľom okamžite po jej smrti.