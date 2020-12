Británia otvára systém pre žiadateľov o víza na obdobie po brexite

Londýn 1. decembra (TASR) - Spojené kráľovstvo od utorka spustilo systém, ktorí cudzincom, ktorí chcú od 1. januára 2021 pracovať v Spojenom kráľovstve, umožňuje požiadať o víza on-line. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.



Spojené kráľovstvo od 1. januára 2021 zavedie nový imigračný systém, ktorý bude platiť i pre občanov EÚ vrátane Slovákov. Tieto nové pravidlá budú podľa britských ministrov "jednoduché a prispôsobivé", píše BBC.



Žiadosti o víza pre kvalifikovaných pracovníkov bude Británia vyhodnocovať na základe bodového systému. Podobný systém je už v platnosti v Austrálii, píše BBC.



Osoby uchádzajúce sa o víza pre kvalifikovaných pracovníkov musia preukázať pracovnú ponuku od sponzora, ktorý má licenciu od britského ministerstva vnútra (Home Office); znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni a budúci ročný zárobok najmenej vo výške minimálnej mzdy. Uvádza to na svojej webovej stránke britská vláda.



Ceny žiadostí o víza budú medzi 678,95 eura a 1567,14 eura.



Od utorka môžu žiadosti o víza podávať i osoby v kategóriách "talentov, inovátorov a start-upov", pripomína BBC. Nové pravidlá pre zahraničných študentov sú v platnosti už od októbra.



"Náš nový systém vysiela celému svetu odkaz, že Británia zostáva otvorená. Chceme aj naďalej podporovať top talenty z celého sveta, aby svoje schopnosti priniesli do Spojeného kráľovstva," uviedol v novembri britský veľvyslanec v SR Nigel Baker.



Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020 a nachádza sa v tzv. prechodnom období, ktoré potrvá do konca tohto roka. Voľný pohyb medzi členskými krajinami EÚ a Spojeným kráľovstvom sa končí 31. decembra 2020 o 23.00 h SEČ.



Británia sa pripravuje na odchod z jednotného trhu EÚ a colnej únie, píše BBC. Britská vláda oznámila, že zakladá nový úrad (Border Operations Centre), ktorý bude kontrolovať pohyb pasažierov a tovaru do krajiny.