Británia otvorí v Londýne poľnú nemocnicu so 4000 lôžkami

Londýn 24. marca (TASR) - Britská vláda v utorok oznámila, že v londýnskom výstavnom centre ExCel otvorí dočasnú nemocnicu so 4000 lôžkami. Plánuje tam liečiť pacientov nakazených novým koronavírusom, informovala agentúra AFP.



Toto opatrenie prichádza po tom, čo britský premiér Boris Johnson v pondelok nariadil obmedzenia pohybu na obdobie troch týždňov v celej krajine. Majú pomôcť zastaviť šírenie pandémie, ktorá si už v Británii vyžiadala 422 úmrtí a 8077 infikovaných.



Minister zdravotníctva Matt Hancock na utorkovej tlačovej konferencii oznámil, že dočasná nemocnica, nazvaná NHS Nightingale Hospital, bude otvorená vo východnej časti Londýna a bude mať dve oddelenia, každé s kapacitou 2000 ľudí.



"S pomocou armády a klinických lekárov z Národnej zdravotnej služby (NHS) zabezpečíme, že budeme mať kapacitu, ktorú potrebujeme. Takže každý dostane pomoc, ak ju bude potrebovať," povedal Hancock.



Premiér Johnson v pondelok v televíznom prejave občanov vyzval, aby "zostali doma", čím sa zabráni prenosu vírusu pri blízkom kontakte a zmierni sa tlak na štátnu NHS.



Ľudia majú povolené opustiť svoje domovy len v obmedzenom množstve prípadov, ktoré zahŕňajú nákup základných potrieb, lekárske ošetrenie, poskytovanie starostlivosti alebo pomoci zraniteľným osobám a cesta do a z práce - v prípade, že je to nevyhnutné a nie je možné vykonávať prácu z domu.



Obmedzenia takisto zahŕňajú zatvorenie všetkých obchodov, ktoré nie sú nevyhnutné, knižníc, telocviční a ihrísk. Zakázané budú aj zhromaždenia viac ako dvoch ľudí, čo sa však nevzťahuje na ľudí, ktorí žijú v jednej domácnosti.



Polícia bude mať právomoc vynútiť si dodržiavanie týchto opatrení prostredníctvom pokút a rozpustenia zhromaždení. Nebudú sa konať žiadne spoločenské udalosti s výnimkou pohrebov.



Trvajú však obavy, či rozsah týchto opatrení bude stačiť, lebo najnovšie sa ukázalo, že verejné priestory sú stále zaplnené ľuďmi, predovšetkým londýnske metro.