Británia overuje správy o údajnom chemickom útoku Ruska na Mariupol

Londýn 12. apríla (TASR) - Británia sa snaží overiť správy, podľa ktorých Rusko pri útoku na obliehané ukrajinské mesto Mariupol použilo chemické zbrane. Vyhlásila to v noci na utorok britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. Informovala o tom agentúra AFP.



"Objavili sa správy, že ruská armáda mohla použiť chemické látky pri útoku na obyvateľov Mariupolu. Bezodkladne pracujeme s partnermi na overení podrobností," napísala na Twitteri Trussová.



Zároveň dodala, že "akékoľvek použitie takýchto zbraní by bolo bezcitnou eskaláciou tohto konfliktu" a ruský prezident Vladimir "Putin a jeho režim budú braní na zodpovednosť".



Ukrajinská poslankyňa Ivanna Klympušová uviedla, že Rusko použilo v Mariupole "látku neznámeho pôvodu", a že ľudia majú problémy s dýchaním. "S najväčšou pravdepodobnosťou ide o chemické zbrane!" tvítovala.



Ukrajinská špeciálna jednotka Azov, ktorá v častiach zničeného mesta stále vzdoruje ruským útokom, na platforme Telegram napísala, že ruská armáda zhodila z dronu na Mariupol "jedovatú látku neznámeho pôvodu". Pluk tiež tvrdil, že ľudia pociťovali problémy s dýchaním a mali neurologické problémy, píše AFP s tým, že toto tvrdenie nebolo možné nezávisle overiť.



Verejnoprávna ukrajinská televízia Suspilne podľa agentúry DPA pripomenula, že správa nebola potvrdená oficiálnymi orgánmi.



Poradca primátora Mariupolu Petro Andriuščenko na Telegrame napísal, že správy o chemickom útoku neboli dosiaľ potvrdené a že očakáva, že podrobnosti poskytne neskôr, uvádza agentúra Reuters. Takisto hovorca Pentagónu John Kirby povedal, že ani Spojené štáty v tejto chvíli tieto správy nemôžu potvrdiť s tým, že situáciu budú naďalej pozorne sledovať.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok neskoro večer vo svojom každodennom video príhovore vyhlásil, že ruské jednotky môžu na Ukrajine použiť chemické zbrane. Nepovedal však, že by chemické zbrane už boli použité.



Rusko sa k tejto správe nevyjadrilo, podotkla stanica BBC.